Sonbaharda İstanbul yeteri kadar yağış almadı. Bu duruma pandemi sebebiyle fazla su tüketimi de eklenince barajlar alarm vermeye başladı. Peki, İstanbul’da sular kesilir mi? | İstanbul’un kaç günlük suyu kaldı?

İstanbul'un kaç günlük suyu var? | İstanbul'da sular kesilecek mi?

İstanbullar yağışların bir an önce başlamasını ve barajların dolmaya başlamasını arzu ediyor. Vatandaşlar İstanbul’da ne kadar su kaldığını, yağmur yağmazsa su kesintilerinin olup olmayacağını araştırmaya başladı.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul'daki su sorunuyla ilgili olarak Habertürk'e konuştu.

Mermutlu, “ Bugün itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 21.57. Geçmiş yıllarda en son 1994 yılında 19.87 oranına düşmüştü. Tabii İstanbul’un o dönemdeki nüfusunu ve su tüketimini dikkate alırsak şu andaki durum 94’ten daha kritik bir durum. Diğer yandan ise şu anda elimizde olan imkanlar da 94’te yoktu. Hem olayın artısı var hem eksisi var. İstanbul’un dışardan aldığı, Melen Yeşilçay ve Istırancalardan aldığı sular artı olarak bu değere ilave ediliyor. Zaman zaman 500 bin metreküple 2 milyon metreküp arasında dışarıdan su alıyoruz. Şu anda mevsimlerin bir miktar ötelendiğini görüyoruz, yağışlı bir sezona girdik. Biz tabii bu arada yağışın hangi seviyede seyredeceğini de araştırıyoruz uzun dönemli. Özellikle ocak ve şubat aylarında mevsim normallerinin altında ama mart ayından itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteorolojiden aldığımız bilgi bu yönde. Baraj doluluk oranlarına ilave olarak Melen’den aldığımız suya ilave olarak günlük 700 bin metreküp su ilave pompalar koymak suretiyle Melen’den alacağız. Tabii bunun bir montaj süreci var, ihale süreci var. Mümkün olduğu kadar en kısa sürede" dedi.

İstanbul'da su tehlikesinin ekim-kasım 2021'de yaşanabileceğini belirten Mermutlu, "Biz günlük hesap yapmıyoruz. Çünkü mevcut suyumuza ilave yağışlar geliyor. Artı dışarıdan gelen kaynaklar. Melen, Istırancalar… Günlük su hesabı yapmıyoruz ama tehlike yakın vadede değil, tehlike önümüzdeki yaz ve ekim-kasım aylarında şu anda biz o döneme kadar yetişebiliriz. Tedbirlerimizi alıyoruz. Su tasarrufuyla ilgili bazı projelerimiz var. Suyu çok tasarruflu kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.

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