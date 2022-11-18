İstanbul’da beklenen sonbahar yağışları gerçekleşmedi. Yağışların beklendiği gibi olmaması ise barajlardaki su seviyesini olumsuz etkiledi. Peki, bu sene İstanbul’da susuzluk yaşanır mı?

İstanbul’un kaç günlük suyu kaldı? İstanbul baraj doluluk oranı 18 Kasım Cuma:

Uzmanlar İstanbul’un zorlu bir kış geçireceğini, yağışların şiddetli olacağını ve havanın bir hayli soğuk olacağını ifade ediyor. Öyle ki bazı uzmanlar, kasım ayı çıkmadan kar yağışlarının başlayacağını ileri sürüyor. Vatandaşlar ise yağışların meydana gelmesini ve barajların dolmasını arzu ediyor.

18 Kasım Cuma gününe ait İSKİ verilerine baktığımızda İstanbul'daki barajların doluluk oramı yüzde 36.09 olarak açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, açıklamalarda bulunmuş ve İstanbul'da susuzluk yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin bilgi paylaşmıştı. Kirişçi, "İstanbul'da hiç yağış olmasa 4 aylık suyumuz var" ifadelerini kullanmıştı.

Baraj zeminlerinde çatlaklar oluştu

İstanbul'a su sağlayan her iki barajda da suyun çekilmesi nedeniyle kum adacıkları ve çatlaklar oluştu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, Kazandere Barajı'nın doluluk oranı şubat-mayıs aylarında yüzde 100 seviyelerindeyken, bugün itibarıyla 16,72'ye geriledi.

Papuçdere Barajı'nda ise en yüksek seviye şubat ayında 99,77 olarak ölçülürken, mart ayında düşüşe geçen barajdaki su seviyesi, yüzde 3,25 olarak kaydedildi.