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Gündem İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti! Kız çocuğunun babası olayı anlattı
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İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti! Kız çocuğunun babası olayı anlattı

Ataşehir’de bir kız çocuğu, markete gitmeye çalıştığı esnada pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Pitbull saldırısı sonrası başından yaralanan kız çocuğunun babası o dehşet dolu dakikaları anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 17:03:00 - 2021-02-21 17:07:30
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti! Kız çocuğunun babası olayı anlattı

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 10.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evinden çıkan kız çocuğu, sahibinin başıboş bıraktığı pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Dakikalarca köpekle boğuşan kız çocuğu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çocuğun köpekle boğuştuğunu gören yoldan geçen biri müdahale ederek kızı kurtardı. Kız çocuğuna ilk müdahale alışveriş için gittiği markette arkadaşları tarafından yapıldı. Daha sonra başından yaralanan kız çocuğu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Pitbull cinsi köpek ve sahibinin ise uzaklaşarak gözden kaybolduğu öğrenildi. Yaşanan pitbull dehşeti sonrasında kız çocuğunun babası Cengiz Demir, o korku anlarını anlattı.

"Devletimiz bu tarz olaylar için ne önlem alınması gerekiyorsa alsın"

Kızının yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan baba Cengiz Demir, “Kızım kar yağışının olduğu gün arkadaşlarıyla markete gitmeye çalışıyor. Başka bir market müşterisi köpeği serbest bırakıyor. Köpekte ne ağızlık var ne tasma var. Pitbull cinsi köpek direk kızımın üzerine atlıyor. Kızım dengesini kaybedip düştüğü sırada kafasının arkasından ısırıyor. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıyorlar. Kızım yanındaki arkadaşlarının sayesinde ve köpeğin sahibinin köpeğin üzerine atlaması sonucu kurtuluyor. Çok şükür durumu iyi, ödemler oluştu, yaraları var. İğneye vurulması için hastaneye götürüyoruz. Yarın da tetanos iğnesi vurulacak. Bir baba olarak benim söylemek istediğim köpekleri başı boş bırakmasınlar. Devlet bunun için ne önlem gerekiyorsa alsın. Bir sürü olaylarla karşılaşıyoruz” diye konuştu

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