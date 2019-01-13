0553 313 94 23

İstanbul'un göbeğinde EYP patlatan şahız bakın kim çıktı

İstanbul ’da 9 Ocak Perşembe günü gece saatlerinde bıraktığı EYP’yi uzaktan kumanda ile patlatan şüphelinin DHKP-C’li terörist olduğu ortaya çıktı.

13 Ocak 2019 Pazar 16:10

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri patlamayla ilgili çalışma başlattı. TEM ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek EYP’yi bırakan şüpheli B.D.E.’yi tespit etti. TEM ekipleri 11 Ocak Cuma akşamı şüpheli B.D.E.’nin evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

DHKP-C'li terörist çıktı

Yapılan geniş çaplı sorgulamada gözaltına alınan şüpheli B.D.E.’nin terör örgütü DHKP-C'den poliste kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli B.D.E.’nin Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.

TEM ekiplerinin gözaltına aldığı B.D.E.’nin evinden çıkması, hazırladığı el yapımı patlayıcıyı bırakması, olay yerinden ayrılması ve patlamanın meydana gelmesi sonrasında ise tekrar evine dönmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 16:10
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. DHKP-C
  3. TEM ekipleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İskelenin altına sıkışan köpek kurtarıldı
    1. İskelenin altına sıkışan köpek..
    2. AK Parti Sakarya Belediye Başkan..
    3. Süper Lig'de flaş ayrılık! Teknik adam..
    4. CHP İzmir ilçe belediye başkan..
    5. Gazze'deki gösterilerde yaralanan..
    6. Metin Ertürk kimdir? | AK Parti..
    7. Karayollarında durum 13 Ocak Pazar
    8. Fuat Akdoğan kimdir? | AK Parti..
    9. Hikmet Karaman'a çok sert sözler!..
    10. "İran'ın petrol ihracatı 700-800 bin..
    11. Erken yaşta evlilik affı sonunda..
    12. Bakan Kurum: Fikir babası..
    13. AK Parti Sakarya'da 15 ilçe adayını..
    14. 5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş..
    15. AK Parti ilçe belediye başkan adayları..
    16. AK Parti Gümüşhane Aday Tanıtım..
    17. Kalp krizi geçiren İsrailli yolcu,..
    18. 2019 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu
    19. MİKC 40 bin savaşçıyı devreden..
    20. Ürdün Yemen görüşmelerine ev..
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Erdoğan talimatı verdi! 19 ili uçuracak 4 milyar dolarlık pazar kuruluyor
    Erdoğan talimatı verdi! 19 ili uçuracak 4 milyar dolarlık pazar kuruluyor
    Erdoğan'ın açıklaması sonrası bankalar tutuştu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'ın açıklaması sonrası bankalar tutuştu! Harekete geçtiler
    Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması
    Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?