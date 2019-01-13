İstanbul'un göbeğinde EYP patlatan şahız bakın kim çıktı
İstanbul ’da 9 Ocak Perşembe günü gece saatlerinde bıraktığı EYP’yi uzaktan kumanda ile patlatan şüphelinin DHKP-C’li terörist olduğu ortaya çıktı.13 Ocak 2019 Pazar 16:10
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri patlamayla ilgili çalışma başlattı. TEM ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek EYP’yi bırakan şüpheli B.D.E.’yi tespit etti. TEM ekipleri 11 Ocak Cuma akşamı şüpheli B.D.E.’nin evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.
DHKP-C'li terörist çıktı
Yapılan geniş çaplı sorgulamada gözaltına alınan şüpheli B.D.E.’nin terör örgütü DHKP-C'den poliste kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli B.D.E.’nin Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.
TEM ekiplerinin gözaltına aldığı B.D.E.’nin evinden çıkması, hazırladığı el yapımı patlayıcıyı bırakması, olay yerinden ayrılması ve patlamanın meydana gelmesi sonrasında ise tekrar evine dönmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
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