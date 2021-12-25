İstanbul'un göbeğinde dehşeti yaşatmıştı! O şehir eşkıyası kıskıvrak yakalandı!

İstanbul, Ümraniye'de faaliyet gösteren bir spor salonunda "omuz atma" nedeniyle başlayan kavgada 19 yaşındaki bir genci silahla karnından vuran saldırgan kıskıvrak yakalandı.

'Karnından vurarak ağır yaralandı

Polis kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, 11 Aralık Cumartesi günü Ümraniye Dudullu Mahallesinde faaliyet gösteren bir spor salonunda meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Emirhan Uymaz adlı bir genç ile Hüseyin M. arasında tartışma yaşandı. Tutanaklara yansıyan ifadelere göre, haftasonu akşam saatlerinde spor salonunda "Omuz attın" diye başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında kontrolünü kaybeden H.N.'nin, salondan soyunma odasına giderek elbise dolabında duran silahını aldı. Ardından 19 yaşındaki Uymaz'ı silahla karnından vurarak yaraladı. Ağır yaralanan Uymaz olay yerine çağrılan ambulansla en yakın hastaneye kaldırılırken, saldırgan Hüseyin M. kaçarak izini kaybettirdi.

Kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. E.U.'yu silahla yaralayan saldırgan H.M.'nin yakalanması için spor salonundaki ve bölgede bulunan tüm güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Firari olarak aranan saldırgan bu sabah saatlerinde Yukarı Dudullu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı sırada yapılan üst aramasında olayda kullandığı değerlendirilen bir ruhsatlı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen H.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntülerde her şey ortada

Saldırganın spor salonunda soyunma odasındaki kıyafet dolabında bulunan silahı alması ve elindeki silahla koşarak salona gittiği anlara ilişkin görüntüler kanıt olarak sunuldu.

Kaynak: Habervakti