İstanbul'un göbeğinde bıçaklar çekildi, kurşunlar sıkıldı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada bıçak ve silahlar da kullanıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi 3. Taşocağı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan akrabalar sokakta karşılaştı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Kavga sırasında bıçak ve silahlar da kullanıldı. Bir taraf diğer taraftaki bir akrabayı önce bıçakladı, ardından silahla ateş ederek yaraladı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralanan kişi yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

