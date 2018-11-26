İstanbul’un galibi AK Parti olacak

Türkiye yerel seçimler atmosferine girdi. Adayların açıklanmaya başlamasıyla kıyasıya bir yarış ortamı oluştu. AK Parti açıkladığı adaylarla bu seçime de iddialı girdiğini göstermiş oldu. Öte yandan; Cumhur İttifakının yeniden toparlanması mahalli seçimlerin seyrini de değiştirecek. Beka bağlamında oluşan birliktelik belediyelerde de olumlu sonuç verecek gibi duruyor. Bu hafta son seçimlerdeki tahminleriyle büyük başarı grafiği yakalayan OPTİMAR Araştırma şirketinin Başkanı Sayın Hilmi Daşdemir ile yerel seçimleri konuştuk...

-Açıklanan adaylar üzerinden yorumlamak gerekirse AK Parti aday tercihinde hangi stratejiyi yürütüyor?

Mümkün olduğunca yüksek profilli adaylarla çıtayı biraz daha yukarı çekmek ve de hem kazanıp hem de oylarını artırmayı hedefliyor.

-Yerel seçimlerde Cumhur İttifakının devam etmesi AK Parti ve MHP için hangi kazanımları sağlayacaktır?

Öncelikli olarak Ankara ve İstanbul’un kaybedilmesi riski ortadan büyük oranda kalkmıştır. Ankara ve İstanbul AK Parti adayı kim olursa olsun kazanılacaktır. MHP açısından Mersin Büyükşehir’de adayı Hamit Tuna’nın artık daha rahat olduğunu ve kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu bu ittifak ile söyleyebiliriz. Manisa’da ve Isparta’da da mevcut belediye başkanları seçimlerin kazananları olacaktır. İttifak yapılan illerin ilçeleri açısından da nasıl bir tasarruf olacak onu da karşılıklı görüşmeler belirleyecektir.

Cumhur İttifakı ‘beka’da birleşti

-MHP ve AK Parti’nin beka bağlamında birlikte hareket etmeleri ülkemize katkıları nelerdir?

Ülkede Gezi olayları 17-25 süreci ve ardından da alçakça bir girişim olan 15 Temmuz darbe ve işgal girişimini yaşadık, bu durum ülkenin bekası ve geleceği ile ilgili yerli ve milli bir çizgide olan MHP ve AK Parti’yi kaçınılmaz olarak bir araya getirdi. Bu birliktelik ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurulmuş ve 24 Haziran Seçimlerinde de hem cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılmış oldu hem de çoğunluk iki partili milletvekillerinden oluştu. Diğer blokta resmi bir şekilde yer almasa da PKK’nın siyasal kanadı hep vardı, ben bu birlikteliği ‘hayır bloku’ olarak nitelendiriyorum. Neden? İlk ortaya çıkışları 16 Nisan 2017 halk oylaması ile birlikte oldu ve o zamandan beri de devam ediyorlar. Dolayısı ile en büyük katkısı içerisinde terör örgütü tarafından kurdurulup yönetilen HDP ile birlikte hareket eden ‘hayır bloku’na karşı bir set çekmesidir.

AK Parti’nin ağır topları var

-Yerel seçimlerde nasıl bir sonuç öngörüyorsunuz?

Yerel seçimlerle ilgili adaylar tam olarak ortaya çıkmadan bir öngörüde bulunmak zor olmakla birlikte adayları açıklanan illerde özellikle Ankara ve İstanbul için AK Parti’nin daha rahat olduğunu ve kimi aday gösterirse göstersin kazanacağını düşünüyorum. İstanbul’un galibi AK Parti olacak. Diğer taraftan Kahramanmaraş’ta Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliğini uzun yıllar yürüten belediyecilik konusunda Türkiye’deki en iyi isimlerden biri olan Hayrettin Güngör, Kayseri Büyükşehir Belediyesinde başarılı bir siyaset ve belediyecilik geçmişi olan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın gösterilmesi, ayrıca Samsun için Mustafa Demir, Ordu için eski Enerji Bakanı Hilmi Güler’in, Düzce için eski Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün, Bolu için de Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcılığı yapmış olan Fatih Metin’in gösterilmiş olması sonuçları olumlu yönde etkileyecek, düşme eğiliminde olan oyları tekrar yukarı doğru çekecektir.

CHP ne yapacak?

-CHP yerel seçimlere özgüven içerisinde mi giriyor sizce yoksa tedirgin mi?

Bence gereksiz bir özgüven içerisindeler. Sonuçta aldıkları oy belli. İYİ Parti ve HDP ortaklığına mahkûm durumdalar ve genel siyasetlerini de bu belirliyor.

-İstanbul gibi sembol illerin; Üsküdar, Fatih gibi ayrı bir önemi olan ilçelerin mutlaka kazanılması için nasıl bir yol izlenmelidir?

Güçlü, toplumun kabul edebileceği ve çalışkanlığı, dürüstlüğü ile göz dolduran isimler bulup seçmek gerekir.

-CHP’nin muhafazakar kesimin elinden aldığı belediyeleri kaybetmediği görülüyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Belli ölçüde AK Parti belediyecilik anlayışının düşüşte olduğuna ve belediyecilikte de belli ölçüde başarıyı yakalamış olmalarına ayrıca da gösterilen adayların seçmen nezdinde kabul görmediğine bağlıyorum.

-Bu seçimleri diğer seçimlerden ayıran temel farklılıklar nelerdir?

Beka ile ilgili bir durum ve 2023’e giden yoldaki en önemli kavşak.

-HDP’nin hem teröristlerin sesi olması hem de bazı illerde seçimi alması durumunda devlet ne yapmalıdır?

Tekrar gereğini yaparak kayyımlarla devam etmelidir. Öbür türlü ihanete göz yummak olur.

-Bu seçimlerde halkın algısını değiştirmede basının ve sosyal medyanın rolü geçmiş yıllara göre sizce nasıl olacaktır?

Oldukça yüksek olacaktır. Ancak bazı kullanımlar yarar yerine zarar getirebilir. Bilinçli kullanmak çok önemli. Bu sebeple partiler bilinçli bir strateji yürütmelidir. Fayda yerine zarar görme olasılığı da mevcuttur.

Yarışın kızışacağı iller

-AK Parti güçlü adaylarla seçime girse de CHP’nin bazı illerde kemikleşmiş oyları var. CHP ve AK Parti sizce nerelerde hararetli bir yarış içinde olacaklar?

Ankara, İstanbul, Antalya, Hatay, Adana, Mersin, Tekirdağ, Balıkesir, Aydın ilk aklıma gelen iller. Buralarda adayların profili ve kampanya stratejisi sonucu etkileyecektir.

-Son olarak eklemek istediklerinizi alabilir miyim?

Uzunca bir süredir söylüyorum; bu seçimler 2023’e giden süreçte en önemli kavşak ve nirengi noktasıdır. Bu seçimlerdeki belli illerin kaybedilmesi AK Parti için bir düşüşün habercisi olabilir. AK Parti yetkilileri ve Başkan Erdoğan da bunun farkındalar netice itibariyle doğru adaylar ve seçim stratejileri ile birçok yerde üstünlüğünü koruyabilir. Seçim stratejileri ve adayların belirlenmesinde de farklı araştırma yöntemlerinden istifade edilmesi gerekir.

Kimdir?

1973 Kayseri doğumlu olan Hilmi Daşdemir, ilkokul ve ortaokulu Niğde’de liseyi Kayseri’de okudu. Üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Harita ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümlerinde tamamladı.

Üniversite öğrenciliği zamanlarında anketörlük yapmaya başladı, daha sonra da anket işini meslek olarak seçti.

1994 yılında arkadaşları ile kurduğu Optimar Araştırma Ltd Şti’yi 2006 yılında A.Ş haline getirdi.

Yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirketi; 2014 Yerel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, 1 Kasım 2015 ve 16 Nisan 2017 referandumunu en iyi tahmin eden araştırma şirketi oldu.

Son olarak da birçok belirsizliğin olduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile gerçekleştirilen ilk seçim olan 24 Haziran 2018 seçimlerini en iyi tahmin eden oldu.

Siyasal araştırmalar yanında göç, yoksulluk, gençlik, kalkınma gibi sosyal alanlarda da araştırmalarına devam etmektedir.