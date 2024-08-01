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Ekonomi İstanbul’un enflasyonu Temmuz ayında yüzde kaç oldu?
Ekonomi

İstanbul’un enflasyonu Temmuz ayında yüzde kaç oldu?

Yeniakit Publisher
2024-08-01 14:52:00 -
İstanbul’un enflasyonu Temmuz ayında yüzde kaç oldu?

İTO'nun açıkladığı verilere göre, İstanbul’da Temmuz ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 4,21, yıllık bazda yüzde 72,80 arttı.

İstanbul’un Temmuz ayı enflasyonu belli oldu. 2024 Temmuz ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,21, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,04 oranında arttı.

2023 Temmuz ayına göre 2024 Temmuz ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 72,80, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 55,12 olarak gerçekleşti.

Temmuz 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 10,76, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 6,72, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 6,60, gıda harcamaları grubunda yüzde 4,44, konut harcamalarında yüzde 4,23, diğer harcamalar grubunda yüzde 2,78, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,52 artış; giyim harcamaları grubunda yüzde 2,04 azalış izlendi.

Temmuz 2024’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,48, mensucat grubunda yüzde 5,02, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,90, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,88, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,90 artış; madenler grubunda yüzde 1,94 ve işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,62 azalış izlendi.

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