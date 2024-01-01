İstanbul'un enflasyonu açıklandı!

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, Aralık ayında perakende fiyatlarda yıllık artış yüzde 74,88 oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kasım 2023 Fiyat İndeksleri’ni açıkladı. Buna göre 2023 Aralık ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre % 3,52, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,31 oranında arttı.

2022 Aralık ayına göre 2023 Aralık ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 74,88, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 62,77 olarak gerçekleşti.

Aralık 2023’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 5,15, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 5,10, Gıda Harcamalarında yüzde 4,90, Konut Harcamalarında yüzde 2,46, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 1,05, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 0,94, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,31 ve Giyim Harcamaları grubunda yüzde 0,19 artış izlendi.

Aralık 2023’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 5,79, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 3,14, Madenler Grubunda yüzde 1,86, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 0,36, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 0,35 artış izlenirken, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde -0,81 azalış izlendi. Mensucat Grubunda ise yüzde 0,00 ile değişim gözlenmedi.

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