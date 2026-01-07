  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP Belediye Başkanı’nın sihirli yükselişi! Kasap çırağıydı şimdi milyonluk villalarda sefa sürüyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Trump’ın paçaları tutuştu: Beni görevden alabilirler

Sözcü gazetesi ve Özgür Özel’in Çorum hezeyanı! Yalan paylaşımı yapan Fetöcü hesap çıktı

Türkiye'nin yanı başında! Halk yaşadıkları yeri terk ediyor

Hileli iflas ve naylon faturaya sıkı takip

SDG’ye aylardır ağzını açmayan DEM, operasyon başlayınca ciyak ciyak oldu: Türkiye’yi suçlayıp ABD’yi müdahaleye çağırdılar

İspanya'dan haydut ABD'ye Venezuela dersi

Venezuela’ya düzen vadi içeride kaos! ABD’nin ‘ZOMBİ’ gerçeği

TFF, bahis soruşturması kapsamında 108 teknik direktörü PFDK'ya sevk etti
Aktüel İstanbul'un en iyi 8 yeri: Kritik, lojistik sıra dışı yer! Eşsiz manzara objektife yansıdı: Yüzlerce insanı mest etti
Aktüel

İstanbul'un en iyi 8 yeri: Kritik, lojistik sıra dışı yer! Eşsiz manzara objektife yansıdı: Yüzlerce insanı mest etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'un en iyi 8 yeri: Kritik, lojistik sıra dışı yer! Eşsiz manzara objektife yansıdı: Yüzlerce insanı mest etti

İstanbul'un en iyi 8 yeri: Ortaya çıkan en kritik lojistik noktalarından biri olan Mega kent İstanbul'da en kritik nokta Yerebatan Sarnıcı mest etti. İlk sırada yer alıyor. Eşsiz manzarasıyla yüzlerce insanın dikkatini çekti. Kentin tarihi dokusu ve güzel görüntüler ortaya çıkardı.

İstanbul'un en iyi 10 yeri ortaya çıktı: İstanbul; tarihin izlerini taşıyarak binlerce yıldır farklı medeniyetleri bir arada barındırıyor. 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olarak seçilen İstanbul; göz kamaştırıcı boğaz manzarası, tarihi müzeleri, tabiat parkları ve renkli sokakları ile çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlıyor.

Ortaya çıkan en kritik lojistik noktalarından biri İstanbul'da

1- Yerebatan Sarnıcı

Yerebatan Sarnıcı 4,5. (32.641) Eski Kalıntılar. 
AYASOFYA ULU CAMİİ 4,6. (45.822) Mimari Yapılar.
Sultanahmet Camii. 4,5. (35.660) Dini Yerler.
Sultanahmet Bölgesi. 4,7. (16.846) 
Dolmabahçe Palace. 4,5. (8.340) 
Suleymaniye Mosque. 4,7. (12.779) 
Galata Kulesi. 4,3. (10.259)
 Historic Areas of Istanbul. 4,8. (10.727)

Ezber bozan kek (Havuçlu tarçınlı cevizli) müthiş bir tarif! Hem lezzetli hem pratik: Tek püf noktası su
Ezber bozan kek (Havuçlu tarçınlı cevizli) müthiş bir tarif! Hem lezzetli hem pratik: Tek püf noktası su

Kadın - Aile

Ezber bozan kek (Havuçlu tarçınlı cevizli) müthiş bir tarif! Hem lezzetli hem pratik: Tek püf noktası su

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23