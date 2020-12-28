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Yerel İstanbul’un en dolu barajı hangisidir?
Yerel

İstanbul’un en dolu barajı hangisidir?

Yağmurun yağmaması sebebiyle kuraklık yaşadığımız şu dönemde İstanbul’da bir baraj doluluk oranı ile ilgi çekti. İstanbul’da diğer barajlara nazaran en dolu olan baraj hangisidir?

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:12:00 -
İstanbul’un en dolu barajı hangisidir?

Yaz ayları kurak geçmişti. Ardından gelen Sonbahar mevsiminde de yağmur yağmayınca barajlardaki su miktarı gittikçe en aza indi.

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı, son yıllarda en düşük seviyeye indi. Eylül ayında doluluk oranı %40 iken son zamanlarda ise %21 oranına düştü.

Barajlarda hızlı bir şekilde su kaybı yaşanırken Darlık Barajı, bu kuraklıktan en az etkilenen baraj oldu. Darlık Barajı, Anadolu yakasının en önemli içme su kaynaklarından olarak bilinir.

Darlık Barajı’ndaki su oranı %49.22 olarak belirlendi. Bu oran ile kuraklık döneminin en dolu barajı oldu.

 

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