İstanbul’un en dolu barajı hangisidir?

Yaz ayları kurak geçmişti. Ardından gelen Sonbahar mevsiminde de yağmur yağmayınca barajlardaki su miktarı gittikçe en aza indi.

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı, son yıllarda en düşük seviyeye indi. Eylül ayında doluluk oranı %40 iken son zamanlarda ise %21 oranına düştü.

Barajlarda hızlı bir şekilde su kaybı yaşanırken Darlık Barajı, bu kuraklıktan en az etkilenen baraj oldu. Darlık Barajı, Anadolu yakasının en önemli içme su kaynaklarından olarak bilinir.

Darlık Barajı’ndaki su oranı %49.22 olarak belirlendi. Bu oran ile kuraklık döneminin en dolu barajı oldu.