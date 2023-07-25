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Ekonomi İstanbul’un dönüşümü için ilk adım atıldı! İBB ve 39 ilçe belediyesinden temsilcilerin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi
Ekonomi

İstanbul’un dönüşümü için ilk adım atıldı! İBB ve 39 ilçe belediyesinden temsilcilerin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2023-07-25 22:24:00 -
İstanbul’un dönüşümü için ilk adım atıldı! İBB ve 39 ilçe belediyesinden temsilcilerin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin talimatıyla İstanbul’un kentsel dönüşüme hazırlanması için ilk istişare toplantısı, Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediyesinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul’u olası depreme hazırlamak için harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin direktifleriyle ilk istişare toplantısı yapıldı. Kentsel Dönüşümden Sorumlu Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen başkanlığındaki ‘İstanbul İlçeleri Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı’ İlbank Macunköy Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediyesinden uzman temsilciler ile AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar’ın da katıldığı toplantıda, kentsel dönüşüm konusunda izlenecek yol haritası ele alındı. Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, “Afet gelmeden önce afetin hasarlarını gidermemiz lazım, 6 Şubat afetleri çok büyük bir şey. Benzerini İstanbul’da yaşamayalım istiyoruz.” dedi.

“Bir an önce başlayalım”

İstanbul’un dönüşümünün hızlandırılması konusunda yasal düzenlemelerin yapılmasını isteyen Bakan Mehmet Özhaseki’nin, “Gerekirse Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırabiliriz” sözlerini hatırlatan Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, “İstanbul’da öyle bir hazırlık yapalım ki bir iki ay içerisinde, bununla ilgili gerekiyorsa kanun değişikliklerini hazırlayalım, gerekirse Meclisi bile olağanüstü toplantıya çağıralım. Yeni yasama dönemini bile beklemeyelim. Kanunları, mevzuatları çıkaralım, bir an önce işe başlayalım.”

“İstanbul dönüştürülmesi gereken bir şehir”

İstanbul’un dönüşümü konusunda herkesin hemfikir olduğunu ifade eden Gürgen sözlerine şöyle devam etti: “Biz bu işle ilgili olarak kamuoyundan da yüzde yüz destek alacağımızı düşünüyorum. Yeter ki doğru işleri doğru şekilde tamamlayıp, doğru şekilde uygulayalım. İstanbul dönüştürülmesi gereken bir şehir. Eğer dönüştürülmezse de ne gibi bir afetle karşılaşacağınız ortadadır. Bu saatten sonra yapacağımız iş şu: Biz elimizdeki bu veriler ve ortaya konulmuş bu irade çerçevesinde öncelikle İstanbul’da bir çalışma grubu oluşturalım. Bu yapının içerisinde bu işin yürütücülüğünü bizim Bakanlığımızın oradaki temsilcisi İstanbul Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yapsın. Bu işin içerisinde büyükşehirde olsun. İlçelerimizden de yetkili temsilciler seçelim. Sonra bu işin içerisinde AFAD ve Valilik olsun. Bu çalışma grubu İstanbul'da sık aralıklarla toplantı yapsın. Artık bu çalışma grubunun nasıl yol kat edeceğini, bununla ilgili neler yapmamız gerektiğini de bir not haline getirip bir deklarasyon halinde hep beraber de paylaşalım. Benim için asıl önemli olan buradaki çalışma takvimini belirlemek.”

Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen’in konuşmasının ardından toplantıya katılan belediye temsilcileri de, İstanbul’un dönüşümü konusunda görüş ve önerilerini dile getirdi.
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