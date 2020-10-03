İstanbul'un ciğerleri Aydos Ormanı alev alev yandı

İstanbul'da sabah vakti orman yangını paniği yaşandı.

Megakentin ciğerlerinden olan Aydos Ormanı'nda sabaha karşı yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangının çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul'un ciğerleri yandı

Aydos Ormanı'nın Kartal ilçesi sınırlarında yer alan kısmı sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlere teslim oldu. Yangının fark edilmesi sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de orman giriş ve çıkışlarını sivil geçişlere kapattı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucu korku ve paniğe neden olan yangın 1 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.

Sabotaj mı?

İstanbul'un ciğerlerini yakan yangın kentin birçok noktasından görülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Ekiplerin sabotaj ihtimali üzerinde durduğu belirtilirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.