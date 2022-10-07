İstanbul'un bu 8 ilçesinde artık yabancı olmayacak! Flaş karar az önce duyuruldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278 olduğunu duyurdu. Bakan Soylu, İstanbul'da 8 ilçede yabancılara ikamet izninin kapatıldığını da paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, İstanbul'da 8 ilçede yabancılara ikamet izninin kapatıldığını da paylaştı. Soylu, "Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak" dedi.