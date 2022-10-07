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Gündem İstanbul'un bu 8 ilçesinde artık yabancı olmayacak! Flaş karar az önce duyuruldu
Gündem

İstanbul'un bu 8 ilçesinde artık yabancı olmayacak! Flaş karar az önce duyuruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278 olduğunu duyurdu. Bakan Soylu, İstanbul'da 8 ilçede yabancılara ikamet izninin kapatıldığını da paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 12:38:00 -
İstanbul'un bu 8 ilçesinde artık yabancı olmayacak! Flaş karar az önce duyuruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, İstanbul'da 8 ilçede yabancılara ikamet izninin kapatıldığını da paylaştı. Soylu, "Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak" dedi.

 

3
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Yorumlar

Ahmet

Allah bunları buraya getirenlerin ikamet izinlerini kapatsın inşallah

567

ülkede olmayan yabancı yokki yol geçen hanı gibi mazlum kılıfı altında kimin ne olduğu belirsiz
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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