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Yerel İstanbul'un bitmek bilmeyen taksi sorunu! Esenler Otogarı'ndaki taksici şebeke
Yerel

İstanbul'un bitmek bilmeyen taksi sorunu! Esenler Otogarı'ndaki taksici şebeke

Yeniakit Publisher
2023-06-25 14:12:00 -
İstanbul'un bitmek bilmeyen taksi sorunu! Esenler Otogarı'ndaki taksici şebeke

İstanbul'da bazı taksicilerin kısa mesafe yolcusu almamaları, taksimetre açmamaları, müşteri olarak yabancı turistleri tercih etmeleri ve onlardan fazla ücret istemeleri gündemden düşmüyor.

Yerli ve yabancı yüzbinlerce kişinin uğrak noktası olan Taksim Meydanı'nda, bir taksici ile 4 kişilik aile arasında ücret pazarlığı yaşandı. Turist aile, Taksim Meydanı'nda beklerken, Sıra Selviler Caddesi istikametine giden bir taksiyi durdurdu. Kapalı Çarşı'ya gitmek isteyen iki çocuklu aile, taksiye binmeden önce taksimetrenin açılmasını istedi. Taksici, turist müşterinin talebini yerine getirmedi.

Birkaç dakika süren diyaloğun ardından taksimetre açmamakta ısrar eden şoför, müşterileri almadan uzaklaşmaya başladı.

Taksiciyi sivil trafik zabıtaları da fark etti. Taksi durduruldu ve turist aile ile konuşuldu. Turistlerin Kapalı Çarşı'ya gitmek istediği, taksicinin ise turist yolcuları taksimetre açmadan götürmek istediği anlaşıldı.

Olay yerine gelen trafik polisleri, taksimetre açmayan taksiciye işlem yaptı. Araç 10 gün trafikten men edilirken taksiciye 4 bin 62 TL para cezası kesildi. Taksi ise çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

Esenler Otogarı'nda dolandırıcı taksici problemi!

Özellikle Esenler Otogarı'ndaki taksiciler ise taksi metre oyunu yaparak binlerce insanı zor durumda bırakıyor. Gidilecek mesafe için uygun fiyat teklif edip taksimetreyi kapatan taksici belli bir süre sonra hesabı yanlış yaptığını söyleyip daha yüskek bir fiyet veriyor. müşteri de kabul etmeyince daha yakın bir noktaya bırakıyor. fakat taksimetreyi kapattığı için ücretin ne kadar tuttuğu bilinmiyor. ve taksici düzenbaz müşteriden tutması gerekenden daha fazla ücret talep ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ne olursa olsun taksi metreyi kapatmamak ve otogardaki taksicilere karşı uyanık olmak konusunda uzmanlar uyarıyor.

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