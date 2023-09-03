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Siyaset İstanbul'un belediye başkanı olduğunu hatırlayan İmamoğlu'nun eli ayağına dolaştı!
Siyaset

İstanbul'un belediye başkanı olduğunu hatırlayan İmamoğlu'nun eli ayağına dolaştı!

Yeniakit Publisher
2023-09-03 19:12:00 - 2023-09-03 19:28:00
İstanbul'un belediye başkanı olduğunu hatırlayan İmamoğlu'nun eli ayağına dolaştı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un güzide tesislerini birbiri ardına kapatıp, hepsinde de aynı gerekçeye sığındı: Tadilattayız!

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gazıyla sorumlu olduğu İstanbul'u terk edip şehir şehir dolaşan İmamoğlu, seçim hezimetinin ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna göz dikmiş bunda da başarılı olamayınca geri adım atarak İBB adaylığını açıklamıştı.

Göreve geldiği günden beri üzerine vazife olmayan her konuda enerjisini boşa tüketen İmamoğlu, şimdi yerel seçime aylar kala İstanbul'u toparlamaya çalışıyor.

Yıldız korusundaki köşkleri "tamirat" bahanesiyle kapatan İmamoğlu, BELTUR yönetimindeki köşkü de aynı gerekçeyle kapattı.

Tadilatın süresi belirsiz!

En çok ziyaretçiyi yaz aylarında ağırlayan tesisin, işlek olacağı günlerde kapalı tutulması tepkiyle karşılandı.

Tesislerin neden kapalı olduğunu soran vatandaşların sorularına ise yetkililer tarafından cevap verilemediği belirtiliyor.
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Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun "süresi belli olmayan tadilatları" bilerek uzattığı, seçimi kaybederse tesisleri kırık dökük şekilde seçimi kazanacak başkana devredeceği konuşuluyor.

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