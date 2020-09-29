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Aktüel İstanbul'un bazı kesimlerinde sağanak etkili oluyor
Aktüel

İstanbul'un bazı kesimlerinde sağanak etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:30:31 -
İstanbul'un bazı kesimlerinde sağanak etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklı sağanak yağış etkili oluyor.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Silivri, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy ile İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda Kadıköy ile bazı ilçelerde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış başladı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.



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