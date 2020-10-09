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Aktüel İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkisini sürdürüyor
Aktüel

İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkisini sürdürüyor

Yağış sebebiyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda trafik yoğunluğu gözlenirken bazı bölgelerde sis etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-09 19:37:35 -
İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkisini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oluyor.

Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle yer yer trafik yoğunluğu gözlenirken TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik yoğunluğunun saat 19.00 itibarıyla yüzde 85 olarak kaydedildiği kentte, itfaiye ve diğer ekipler olası su baskınlarına karşı hazır bekletiliyor.

Kadıköy, Üsküdar, Şişli, Zeytinburnu, Fatih, Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece başta olmak üzere birçok ilçede vatandaşlar, otobüs durakları ve binaların saçakları altına girerek yağıştan korunmaya çalıştı.

Öte yandan Büyükçekmece-Silivri yönünde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı.

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