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Aktüel İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkisini sürdürüyor
Aktüel

İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkisini sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-08 18:12:49 -
İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkisini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Meteorolojinin sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptığı İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkisini gösteriyor.

Yağış nedeniyle yer yer trafik sıkışıklığı yaşanırken, yapılan uyarılara rağmen yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve binaların saçakları altına girerek korunmaya çalıştı.

Trafik yoğunluğunun saat 18.00 itibariyle yüzde 54 olarak ölçüldüğü kentte, itfaiye ve diğer ekipler de olası su baskınlarına karşı tedbir aldı.

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