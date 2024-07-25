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Gündem İstanbul'un bazı bölgelerinde şiddetli sağanak etkili oluyor
Gündem

İstanbul'un bazı bölgelerinde şiddetli sağanak etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2024-07-25 17:47:00 -
İstanbul'un bazı bölgelerinde şiddetli sağanak etkili oluyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde şiddetli sağanak yağış etkili oluyor.

İstanbul'un bazı bölgelerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Küçükçekmece'de etkili olan sağanak yer yer su birikintileri oluşturdu.

İSTANBUL, KOCAELİ VE SAKARYA İÇİN SAĞANAK UYARISI YAPILMIŞTI

Meteoroloji, İstanbul'da bu gece, Kocaeli ve Sakarya'da ise yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanağa karşı uyarıda bulunmuştu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da, cuma sabah saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülmüştü.

Sağanak nedeniyle meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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AKOM DA UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da akşam 21.00'den itibaren gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı ve yağışların gece saatlerinden yarın öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağı kaydedildi.

Yoğun şimşek ve yıldırım ile kuvvetli rüzgarların da beklendiğinin dile getirildiği açıklamada, yağışların yarın akşam saat 17.00'ye kadar devam edeceği ifade edildi.

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