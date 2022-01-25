İstanbul’un başkanı CHP’li olunca Berna Laçin işte böyle dedi: İlk defa böyle…

10 cm’lik kara İstanbul’u teslim eden Ekrem İmamoğlu’nun beceriksizliğini kapatmaya çalışan Berna Laçin’in sözleri tepkiyle karşılandı.

Berna Laçin ilk defa görmüş!

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun aldığı yetersiz önlemlerin vatandaşı çileden çıkarması görmeyen Berna Laçin, şunları söyledi:

“Ben hayatımda ilk defa böyle gök gürültülü kar yağışı görüyorum.”

“Tabii ya suç kar da, İmamoğlu rakı balıkta”

Laçin’in paylaşımına İstanbullulardan tepki yağdı. Tuğba Küçük isimli sosyal medya kullanıcısı “Utanmasan kar kalınlığı 1.50 cm diyeceksin. İBB'nin savunulacak bir tarafı olmayınca bu kadar algı yapabildin di mi? Tabii ya suç kar da, İmamoğlu rakı balıkta..

Bu arada 2017'de kar kalınlığı 1.30cm'di. AK parti, Kadir Topbaş” sözleriyle Berna Laçin’e tepki gösterdi.

“2017’deki İstanbul’a yağan 1 buçuk metreyi geçen karda Türkiye’de değildiniz”

Bir başka sosyal medya kullanıcısı Fatma Er akın ise, “Siz o zaman 2017 deki İstanbul'a yağan 1 buçuk metreyi geçen karda Türkiye'de değildiniz

O zaman bile böyle mağduriyet yaşamadı bu şehir” yorumunda bulundu.