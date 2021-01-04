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Yaşam İstanbul'un barajlarındaki su miktarı 15 yılın en düşük seviyesinde
Yaşam

İstanbul'un barajlarındaki su miktarı 15 yılın en düşük seviyesinde

Beklenen yağışların gelmemesiyle birlikte İstanbul'a su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi son 15 yılın en düşük seviyesine düştü.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 11:34:00 -
İstanbul'un barajlarındaki su miktarı 15 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 19,79 olarak ölçüldü. 2008 yılında ise barajlardaki su oranı yüzde 26,35 olarak gerçekleşmişti.

İSKİ internet sitesinde yer alan bilgilere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 23,76, Terkos'ta yüzde 21,01, Sazlıdere'de yüzde 5,33, Alibey'de yüzde 29,85, Büyükçekmece'de yüzde 17,72, Ömerli'de yüzde 16,67, Darlık'ta yüzde 46,46 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 166 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

İstanbul’da kış döneminde günlük ortalama 2,8 milyon metreküp su tüketiliyor.

Öte yandan İstanbul'a su sağlayan kaynaklar olan Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılında 477 milyon 745 bin metreküp su alındığı açıklandı. Barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından bu kaynaklardan sağlanan su miktarı da büyük artış gösterdi.

Barajlardaki doluluk oranı, 4 ocak tarihi baz alındığında, 2005'te yüzde 44,42, 2006'da yüzde 75,36, 2007'de yüzde 56,76, 2008'de yüzde 26,35, 2009’da yüzde 35,88, 2010'da yüzde 93,32, 2011'de yüzde 83,96, 2012'de yüzde 60,91, 2013'te yüzde 64,23, 2014'te yüzde 35,81, 2015'te yüzde 70,52, 2016'da yüzde 58,32, 2017'de yüzde 53,50, 2018'de yüzde 64,95, 2019'da 83,25, 2020'de yüzde 39,02, 2021'de ise yüzde 19,79 olarak gerçekleşti.

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