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Yerel İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı açıklandı
Yerel

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-03-23 12:32:00 -
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı açıklandı

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 80'in üzerine çıktı. Bu gelişme, şehirdeki su kaynaklarının sağlıklı durumda olduğunu gösteriyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentte aralıklarla etkisini gösteren yağış barajlardaki su doluluk oranını da artırdı.

Bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 80,03 ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 65,45, Terkos'ta yüzde 82,46, Sazlıdere'de yüzde 59,35, Alibey'de yüzde 70,49, Büyükçekmece'de yüzde 75,84, Ömerli'de yüzde 88,95, Darlık'ta yüzde 86,35, Elmalı'da yüzde 89,54, Pabuçdere'de yüzde 74,67 ve Kazandere'de yüzde 75,91 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan ve azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 695 milyon 25 bin metreküp seviyesinde ölçüldü.

- Son 9 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 23 Mart tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 87,16, 2017'de yüzde 89,63, 2018'de yüzde 89,61, 2019'da yüzde 94,11, 2020'de yüzde 63,99, 2021'de yüzde 66,84, 2022'de yüzde 88,63, 2023'te yüzde 37,02 iken, bugünkü oran yüzde 80,03 olarak kayıtlara geçti.

 
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