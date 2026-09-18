İstanbul’un anneleri Gazze’nin çocukları için buluşuyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı, Gazze’deki yetim çocuklara destek amacıyla Eminönü Meydanı’nda iki gün sürecek kermes düzenleyecek. Etkinlikte el emeği ürünlerden çocuk atölyelerine kadar çeşitli faaliyetler yer alacak.
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Gazze’deki yetim çocuklara destek amacıyla “İstanbul’un Anneleri, Gazze’nin Çocuklarıyla” kermesi düzenlenecek.
İstanbul’daki kadınların emeğini ve dayanışmasını Gazze’deki çocuklarla buluşturmayı amaçlayan kermes, 18-19 Eylül tarihlerinde Eminönü Meydanı’nda gerçekleştirilecek.
Kermeste el emeği ürünler ve dayanışma stantlarının yanı sıra çocuklara yönelik oyun alanları, atölyeler ve çeşitli etkinlikler yer alacak.
Etkinlik kapsamında 18 Eylül Cuma günü saat 11.00’de basın açıklaması gerçekleştirilecek. Açıklamaya AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ile milletvekilleri katılacak.
İletişim için Burak Öztürk’ün numarasıyla irtibat kurulması istendi: 05436017593