  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Lavrov’dan savaş alarmı! “Batı Rusya’ya karşı hazırlanıyor” Kürsüden Duyurdu: CHP'li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda İstifa Etti Yemen’den Türkiye’ye açık tehdit: “Karşımıza çıkarsa hedefimiz olur” ABD'li Craig Burns yemek aşkına Sinop'a yerleşti! Sosyal medya ise "Casusluk mu, lezzet peşinde mi?" ikilemine girdi! Piyasayı karıştıran paylaşımlara neşter! 246 hesaba erişim engeli CHP İstanbul il yönetimi için tarihi karar! Gürsel Tekin dönemi resmen bitti! İran’dan Mekke’deki İHA gerilimine “sahte bayrak” uyarısı! 2027 İspanya Süper Kupası İstanbul'da düzenlenecek! Bilal Erdoğan'dan Arda Güler müjdesi! Diğer bürokratlar öyle bizimkisi böyle! Türk Büyükelçisinin üstüne frakın ne işi var? Teröristanda lise öğrencilerine silah şeklinde anahtarlık dağıtıldı
Gündem İstanbul’un anneleri Gazze’nin çocukları için buluşuyor
Gündem

İstanbul’un anneleri Gazze’nin çocukları için buluşuyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul’un anneleri Gazze’nin çocukları için buluşuyor

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı, Gazze’deki yetim çocuklara destek amacıyla Eminönü Meydanı’nda iki gün sürecek kermes düzenleyecek. Etkinlikte el emeği ürünlerden çocuk atölyelerine kadar çeşitli faaliyetler yer alacak.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Gazze’deki yetim çocuklara destek amacıyla “İstanbul’un Anneleri, Gazze’nin Çocuklarıyla” kermesi düzenlenecek.

İstanbul’daki kadınların emeğini ve dayanışmasını Gazze’deki çocuklarla buluşturmayı amaçlayan kermes, 18-19 Eylül tarihlerinde Eminönü Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Kermeste el emeği ürünler ve dayanışma stantlarının yanı sıra çocuklara yönelik oyun alanları, atölyeler ve çeşitli etkinlikler yer alacak.

Etkinlik kapsamında 18 Eylül Cuma günü saat 11.00’de basın açıklaması gerçekleştirilecek. Açıklamaya AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ile milletvekilleri katılacak.

İletişim için Burak Öztürk’ün numarasıyla irtibat kurulması istendi: 05436017593

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23