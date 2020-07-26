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Aktüel

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" Kurban Bayramı'na hazır

Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahındaki Bolu'da, bayram tatili boyunca ulaşımda aksaklık yaşanmaması için Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda üst seviyede trafik tedbirleri uygulanacak - Bolu Dağı Tüneli kesiminde, 8 ekip halinde 32 personel, 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak, itfaiye ve kurtarıcılar da hazır bulundurulacak

Yeniakit Publisher
2020-07-26 11:14:07 -
"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" Kurban Bayramı'na hazır

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, Kurban Bayramı tatili süresince kontrollü trafik akışı sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı.

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak bilinen Bolu Dağı Tüneli kesiminde bayram tatilinde ulaşımda aksaklık yaşanmaması için Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda üst seviyede trafik tedbirleri uygulanacak.

Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, bayram tatili öncesinde Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda denetimlerini artırdı.

Tatil boyunca bölgeden geçecek sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılacak.

Kara yolları ekipleri tarafından bölgede, elektromekanik sistemler ile kameralara bakım yapıldı, Kaynaşlı gişeleri ile Abant Kavşağı arasında bulunan 23 kilometrelik bölgede yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak sürücülerin söz konusu bölgede sorun yaşamaması, yolun, yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle ulaşıma kapanmaması için ekip sayısı artırıldı.

Bayram süresince 8 ekip, 32 personel ile 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak, itfaiye ve kurtarıcılar hazır bulundurulacak.

- Bölge 90 kamerayla takip ediliyor

Kaynaşlı-Abant Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik alanda yer alan Bolu Dağı Tüneli kesimi, 90 kamerayla Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'nden takip ediliyor.

Komuta merkezinde görevli personel, yaşanabilecek olumsuzlukları ekiplere anında aktaracak.

Anadolu Otoyolu'nun trafiğe kapanması durumunda ulaşımın alternatif yollara yönlendirilmesine yönelik hazırlıklar da tamamlandı.


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