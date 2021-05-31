İstanbul’un akciğerlerine İmamoğlu hançeri! İstanbul’da ekolojik felaket

Hakkı Bilir İstanbul

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da büyük bir yeşil alan talanına imza attığı ortaya çıktı. İmamoğlu’nun emriyle şu ana kadar 364 bin 763 metrekarelik yeşil alanın tarumar edildiği belirlendi. İstanbul’un yollarını süsleyen dikey bahçeler, Başakşehir ve Tuzla’daki yeşil toplanma alanları, Şile Kumbaba sahilindeki ağaçlık alan, Beşiktaş’daki ağaçlık bölge ve daha niceleri asıl hüviyetlerinden uzaklaştırıldı.

Bahçeleri söktürttü

Göreve geldiği günden bu yana icraatlarından ziyade skandallarıyla gündemden düşmeyen İmamoğlu, ikircikli siyaset anlayışına devam ediyor. Her konuşmasında doğaya saygısından ve yeşile olan sevgisinden dem vuran İmamoğlu, iş icraata geldiğinde ise bambaşka bir profil çiziyor. 2 yıllık görev süresince İstanbul’un oksijen deposu niteliğindeki nice yeşil ve ağaçlık alanını rant uğruna heba etmekten çekinmedi. İlk iş olarak karayollarından dikey bahçeleri kökünden söktüren İmamoğlu, eşine az rastlanır bir yeşil alan düşmanlığı sergiledi. İmamoğlu’nun emriyle 45 bin metrekarelik dikey bahçe talan edilmiş oldu. Yerlerine ise kimyasal boyalarla grafitiler çizildi!

Ranta açtı

AK Parti ve MHP’li İBB Meclis üyelerinin emriyle Başakşehir ve Tuzla’da yeşil alan ve toplanma merkezi olarak kararlaştırılan 295 bin metrekarelik alan İmamoğlu’nun ‘Başkanlık reddi’ yetkisiyle iptal edildi. Böylece devasa nitelikteki yeşil alanlar imara açılmış oldu. İstanbul Beşiktaş’ta Dikilitaş mevkiinde bulunan 5 bin 763 metrekarelik ağaçlık alan da yine İmamoğlu tarafından satışa çıkarıldı. Cumhur İttifakı üyelerinin ‘yeşil alan’ itirazı dikkate bile alınmadı.

Geziciler kör!

Şile Kumbaba sahilinde ‘yeşil alan’ ve ‘rekreasyon alanı’ olarak geçen park da satışa çıkarıldı. Kumbaba sahilinin hemen bitişiğinde bulunan park toplamda 19 bin metrekarelik bir yeşil alanı kapsıyor. Türkiye’nin ilk Deniz Canlıları Müzesi İmamoğlu’nun ekipleri tarafından yıktırıldı. Akabinde bölgede bulunan 160 ağaç kestirildi. Eyüpsultan’da, halkın yıkılmasını istemediği park alanı, kentsel dönüşüm bahanesiyle yerle bir edildi.

