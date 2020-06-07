"İstanbul'un 25 yıldır çözülemeyen sorunlarını çözüyoruz" diyerek şov yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert tepki

Göreve geleli neredeyse bir yıl olan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana geçen süre zarfında icraatleriyle değil, açıklamaları ve yaptığı tatiller ile gündem oldu.

Son dönemde bu algıyı kırmak için "İstanbul'un 25 yıldır çözülemeyen sorunlarını çözüyoruz" şeklinde açıklamalarda bulunan İmamoğlu, AK Parti tarafından yeniden canlandırılan Haliç projesi gibi çalışmaları sahiplenmeye çalıştı. AK Parti tarafından başlatılan metro projelerini de sahiplenerek çalışmaları kendisi başlatıyormuşçasına pozlar veren İmamoğlu'na yanıt Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emin Birpınar'dan geldi.

"Emek hırsızlığına gerek yok"

Prof. Dr. Birpınar, sosyal medya hesabı üzerinden İmamoğlu'nun yalanlarına yanıt verdi. Bugüne kadar yapılan projelerle ilgili tek tek paylaşım yapan Birpınar, CHP'li İmamoğlu'na "Emek hırsızlığına gerek yok" dedi.

İşte Birpınar'ın paylaşımları

1- İBB Başkanı İmamoğlu'nun "25 yıldır çözülemeyen İstanbul'un sorunlarını çözüyoruz", "Biz geldik çözüyoruz" ifadeleri gerçek değil! İşte rakamlarla; "İSKİ Yıllardır yağmursuyu ve atıksularla ilgili ne yaptı?" Gerçekler.. Emek hırsızlığına gerek yok.

2- İSKİ tarafından; 16 milyon nüfusun temiz ve güvenli suya erişmesi, atıksu arıtımı için Biyolojik ve İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin inşa edilmesi, Haliç'in temizlenmesi, dere ıslahları, gibi sayısız HİZMETLERDEN birisi de eskiyen altyapının yenilenmesi oldu.

3- Çok önceleri KARIŞIK SİSTEM olarak dizayn edilip işletilen Atıksu-Yağmursuyu şebekeleri, özellikle de 1994 sonrasında AYRIK SİSTEME geçmeye başladı İstanbul'da.. Gerek sistemlerin eskimesi gerekse de değişen yağış rejimine uyumlu hale getirmek üzere bu çalışmalar yapıldı.

4- 25 Yılda yapılan DEV Yatırımlarla İstanbul'un altyapısı yenilendi. 2019 Mart itibariyle yapımı tamamlanan ATIKSU TOPLAMA ALTYAPISI (Kanalizasyon Şebekesi+Tünel+Kolektör) uzunluğu 17.500 KM'yi aştı. Bu değer ülkemizin EN Doğusu ile EN Batısı arasındaki mesafesinin 10 KATI...

5- Yine iklim değişikliği dolayısı ile oluşan aşırı yağışların olumsuz etkilerini önlemek için Hizmete Alınan Yağmur Suyu Toplama Şebekesi uzunluğu 2019 Mart itibariyle 4.400 KM'yi aştı. Bu değer Başkentimiz Ankara ile İrlanda'nın başkenti Dublin arasındaki mesafeden fazla...

6- Bunun dışında yine planlanan ve yatırım programına alınan 1.200 KM yağmursuyu projesi var. Bütün bunlarla zaten İstanbul'un ihtiyaç duyduğu Yağmur Suyu toplama sistemi yeterli olacak... Diğer bir tabirle 25 Yılda yapılan toplama sistemi ile ihtiyacın %75-80'i karşılandı...

7- İSKİ'nin faaliyet raporları ve WEB sitesinde yer alıyor bu bilgiler. İşte birkaç Örnek Görüntüler 2006 İSKİ Faaliyet Raporundan. Kadıköy Atıksu Arıtma Tesisi havzası çalışmalarını görüyorsunuz; Tamamlanan, Devam eden, İhale sürecindeki Atıksu ve Yağmur Suyu Kanalları.

8- Bu da 2017 İSKİ Faaliyet Raporundan Yapımı biten YAĞMURSUYU kanal uzunluğu ~70 KM Yapımı biten atık su ŞEBEKE uzunluğu ~360 KM Yapımı biten atık su kolektör uzunluğu ~33 KM Yapımı biten atık su TÜNEL uzunluğu ~2 KM İSKİ WEB sayfasında bunun gibi sayısız örnek var.

9- Kalan 1.200 km Ayrıştırma Projeleri de hazırlandı. Ancak ilerlemeyi yavaşlatan birkaç husus var. Bunlardan ilki İstanbul'un; 24 Saat canlı yaşayan bir şehir olması, Her noktada TARİHİ ESER barındırma ihtimali, Ve topoğrafyanın oluşturduğu zorlu kazı çalışmaları...

10- O yüzden, trafiği aksatmamak ve İstanbulluları rahatsız etmemek için işlerin büyük çoğunluğu yerin altında tüneller açılarak gerçekleştirildi. Tünel açma makinası-Köstebek ile kimsenin ruhu duymadan hayat buldu birçok hizmet. Ancak, tarihi eserler çoğu zaman işleri aksattı.

11- Diğer bir sorun ise MEVZUAT. İSKİ, Büyükşehir ve Belediye Kanunlarına göre; Büyükşehirlerde içmesuyu ve Atıksu Altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve işletilmesi Su ve Kanal İdarelerinde. Ancak, Yağmursuyu altyapı yapım ve işletilmesinde İlçe Belediyeleri de sorumlu.

12- Gelelim yine sözü edilen Yağmur Suyu Tünel Projelerine.. ÜSKÜDAR Bülbüldere YağmurSuyu Tünel İnşaatı projesine "YENİ BAŞLADIK" dediler.. Oysaki Proje 3 yıllık çıktı. 2017'de başlanmış, ancak kazılarda bulunan TARİHİ KİLİSE dolayısı ile çalışmalara ara verilmesi gerekmiş.

13- Ayvalıdere Tüneli projesi de önceki döneme ait. Hatta 2017'de ihalesi yapılıyor. 2018'de de inşaat çalışmaları başlıyor. İşte belgesi

14- Zeytinburnu Kennedy Caddesi'ndeki Atıksu ve Yağmursuyu ayrıştırma işleri ihalesi de yine eskiye dayanıyor. Ancak, Anıtlar kurulu izinleri ile UKOME ve AYKOME'den Sahil yolu enine geçiş izni verilmiyor. Süreç uzuyor. Pandemi süreci ise fırsat oluyor. Zira Trafik yok.

15- Ortaköy deresindeki asıl önemli sorun yıllar öncesinden Yağmursuyu tüneli ile komşu havzaya transfer edilmesi ile yıllar öncesinde çözüme kavuşturulmuştu. Burada ise deniz kenarında, sahilde sahil yolu enine geçişte sadece birkaç yüz metrelik kesit büyütmesi yapılıyor.

16- Kartal'da da benzer durum söz konusu. Pandemi sürecinde sahil yolu geçişini tamamlandı sadece. Kadıköy Seyit Ahmet deresi konusunda ise bir sorun var. Marmaray hattı var zira.. Kot sorunu. Çözülebilecek mi gerçekten göreceğiz. Bu işin takipçisi olacağız.

17- Hiç şüphesiz bütün bu yatırımlar bir planlamayı, büyük bir birikim gerektiriyor. İSKİ'de bu kapasite var. İSKİ bütün bu işleri yaparken de planlama ve teknolojiye önem verdi. 1999'da İstanbul Su ve Atıksu Master Planını hazırladı. 2018'de bunu revize etmeye başladı.

18- Yine teknolojiyi, CBS sistemlerini aktif olarak kullandı. Veriler kayıt altına alınarak sürekli analizler yaptı. Bazılarını saydığımız bu dev hizmetler bitmiş olanlar. Bir de devam edenler var. Umut ediyoruz ki bunlar devam eder. Çünkü Çevrenin SİYASETİ OLMAZ.

19- 1994 yılında İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilen Başkan ERDOĞAN ve ekibinin hizmetleri unutulmaz, bunları tarih çoktan yazdı bile.. Şimdi birileri çıkıp hiçbirşey yapılmamış demesi ayıptır günahtır emeğe saygısızlıktır.. KİMSE EMEK HIRSIZLIĞI YAPMAYA KALKMASIN!

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