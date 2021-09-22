İstanbul’un 2 ilçesinde su kesintisi
İSKİ, İstanbul'un Fatih ve Sultangazi ilçesinde 2 mahallede su kesintisi yapılacağını duyurdu. İSKİ tarafından yayınlanan kesinti listesinde suların ne zaman geleceği de açıklandı.
İstanbul'da yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya ve şikayette bulunmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak.
22 Eylül 2021 Çarşamba sabah saatlerinde İstanbul'da 2 ilçedeki 3 mahalleye su verilemeyeceği açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 22 Eylül 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi