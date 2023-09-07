İstanbul’u sel vurdu vatandaş iBB’ye isyan etti! Ekrem yine kayıp

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İstanbul’a hiçbir eser kazandırmayan, icraat yerine polemik üreten CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ihmali yeni bir felâkete neden oldu.

İstanbul’un Arnavutköy, Başakşehir ile Küçükçekmece ilçelerinde önceki gün yaşanan sel olaylarında İmamoğlu’nun yönettiği İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) geç müdahalesinden ötürü hem otomobiller hem evler hem de dükkânlar kullanılmaz hâle geldi. Olaylarda 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

Vatandaşlar verdi veriştirdi

Göle dönen Küçükçekmece’de incelemelerde bulunan Ekrem İmamoğlu’na ise vatandaşlar verdi veriştirdi. Bir ilçe sakini, İmamoğlu’na “Yardım talebimiz karşılanmadı. Buraya ne gelen oldu ne de giden” dedi. Aynı sakin, “İSKİ’yi 22.00’de aradım ama dönen olmadı. Burada yalnızca bu mahalle yok. Arka mahallelerde bir tane İSKİ görevlisi yok, çevre illerden destek gelemez miydi? Benim ablam 3 çocukla sokakta, ne zamana kadar dönecekler, öldükten sonra mı” diye çıkıştı.

Kimseyi inandıramadı

İmamoğlu ise “Arkadaşlarım notunuzu alsın, hemen ilgilensin sizlerle” cevabını verdi. Bu cevabı inandırıcı bulmayan Küçükçekmeceliler, “İmamoğlu, hikâye anlatıyor. Bizimle ilgilenen olmaz. Vaktinde önlem almayan, imdadımıza yetişemeyen bir İBB var karşımızda. Yağmurun yağacağı belliydi. O kadar haber yapıldı. Neden tedbir alınmadı, neden mazgallar temizlenmedi” dediler.

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İhale çok iş yok

Gazeteci Cengiz Alçayır ise Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede “Ekrem İmamoğlu’nun para harcayıp iş çıkarmama huyu var. Bu huyun nelere mâl olduğunu önceki akşam gördük. Ortada 309 milyon yağmur tüneli ve mazgal temizlik, bakım ihalesi var. Ayrıca iklim şartlarıyla mücadele noktasında 1 milyarlık ihale var. Ne yazık ki ihale çok ama iş yok” diye konuştu.

Vizyonu çapı bu

Alçayır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Normalde pek çok adım atılmalı ama atılmıyor. Yani ‘Bir yağmur nasıl su baskınına neden oluyor’, ‘Para varsa iş nerede, iş yoksa para nerede’ diye sormak gerekiyor. İSKİ, vaktinde olay mahalline gelmeliydi.

İmamoğlu algı yönetimine devam ediyor. Yaz döneminde koca koca afişlerle ‘Su baskınlarını önledik’ iddiasında bulundu. Şimdi ise su baskınları oluyor ve her yere yetişme gayretinde olduklarını belirtiyor. Biz şaşırmıyoruz. İmamoğlu’nu tanıyan tanıyor. Ondan hizmet gelmeyeceğini biliyor. Kendisi İBB Başkanı olduğunda ‘Benden büyük projeler beklemeyin’ dedi. Bedava ekmek, su dağıtacağını söyledi. Onun vizyonu, çapı bu. Eskiden yatırım yapan, afetle mücadele yapan bir belediye vardı. Şimdi ise böyle bir belediye yok. Her yerde afet, baskın oluyor ama insanlar ‘Belediye var mı, yok mu’, ‘Önlem alınmış mı, alınmamış mı’ bakıyor.” Alçayır, “’Ekrem İmamoğlu, gerekirse sahaya inerim’ diyor. Esas problem İmamoğlu sahaya inince gözüküyor. Kendisine ‘Boş yapma Ekrem’ demek gerek. ‘Hani su taşkınlarını veya baskınlarını önlemiştin, ne oldu’ diye sormak gerek” şeklinde konuştu.

Ekrem tepkiler sonrası sahaya indi

Her felakette tatile giden, makam odasında ve sahada olması gerekirken balıkçıda yemek yiyen, vatandaşa hizmet etmek yerine il il gezen Ekrem’in CHP başkanlığı hayali suya düşünce, seçime aylar kala İstanbul’da bulunmaya başladı... Sel felaketini uzaktan izleyen Ekrem, tepkiler sonrası sahaya indi. İstanbul’u sel götürürken CHP’li İBB’ye bağlı AKOM ise, vatandaşları yağış sonrası oluşabilecek durumlara karşı uyarmadı.

AKOM’dan yapılan açıklamada; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2 bin 315 personel, 1167 araç ve iş makinesiyle il genelinden alınan toplam 1920 ihbara müdahale ettiği belirtildi. İmamoğlu, Başakşehir’de su baskını yaşanan alanlarda incelemelerde bulunarak, sahada çalışan İBB ekiplerinden bilgi aldı.