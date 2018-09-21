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‘İstanbul'u Koşuyorum’ heycanı Caddebostan'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan “İstanbul’u Koşuyorum” yarışlarının Caddebostan Etabı 23 Eylül 2018 Pazar günü koşulacak. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamına alınan koşuya 2 bin kişi katılacak.

21 Eylül 2018 Cuma 15:56
‘İstanbul'u Koşuyorum’ heycanı Caddebostan'da

İBB Spor İstanbul tarafından yıl boyunca düzenlenen ‘İstanbul’u Koşuyorum’ yarışlarının 3. Etabı Kadıköy Caddebostan Sahili’nde düzenlenecek. Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamı’na alınan 10 kilometrelik koşuya İstanbullular yoğun ilgi gösterirken 2 bin kişilik kontenjan doldu.

Daha önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel etabı ile birlikte Bebek Etabı ve Üsküdar Etabı koşulan serinin 3. yarışı, 23 Eylül 2018 Pazar günü saat 09:00’da Caddebostan Dalyan Parkı’nda gerçekleştirilecek. Serinin son yarışı ise Bakırköy’de yapılacak.

YOL YARIŞLARINA İLGİYİ ARTIRMAK İÇİN DÜZENLENİYOR

İBB Spor İstanbul tarafından organize edilen ‘İstanbul’u Koşuyorum’ yarışları; İstanbul’un farklı ilçelerinde düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Yarışlar; Türkiye’deki yol yarışlarına ilgiyi artırmak, koşmaya yeni başlayanlara kısa mesafeli yarışlara alıştırmak ve koşuculara seri şekilde yarışlar sunabilmek amacıyla yapılıyor.

4 ETABI TAMAMLAYAN KOŞUCULAR ÖZEL MADALYAYI TAMAMLIYOR

İBB ve ilçe belediyeleri işbirliğinde 5 km ve 10 km arasında değişen mesafelerde koşulan yarışlar elektronik zamanlama çipleri ile ölçülüyor. Dereceye girenlerin çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği koşuların her birinde özel tasarımlı ayrı bir madalya veriliyor. 4 seri yarışı da tamamlayan koşucular madalyalarını birleştirerek ‘İstanbul’u Koşuyorum’ madalyasını tamamlamış olacak.

Detaylı bilgi ve kayıt için; https://www.istanbulukosuyorum.istanbul/

PROGRAM

TARİH:   23 Eylül 2018 / PAZAR

YER:       Caddebostan Sahili, Dalyan Parkı

SAAT:     09:00 – 11.00 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 15:56
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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