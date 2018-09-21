‘İstanbul'u Koşuyorum’ heycanı Caddebostan'da

İBB Spor İstanbul tarafından yıl boyunca düzenlenen ‘İstanbul’u Koşuyorum’ yarışlarının 3. Etabı Kadıköy Caddebostan Sahili’nde düzenlenecek. Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamı’na alınan 10 kilometrelik koşuya İstanbullular yoğun ilgi gösterirken 2 bin kişilik kontenjan doldu.

Daha önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel etabı ile birlikte Bebek Etabı ve Üsküdar Etabı koşulan serinin 3. yarışı, 23 Eylül 2018 Pazar günü saat 09:00’da Caddebostan Dalyan Parkı’nda gerçekleştirilecek. Serinin son yarışı ise Bakırköy’de yapılacak.

YOL YARIŞLARINA İLGİYİ ARTIRMAK İÇİN DÜZENLENİYOR

İBB Spor İstanbul tarafından organize edilen ‘İstanbul’u Koşuyorum’ yarışları; İstanbul’un farklı ilçelerinde düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Yarışlar; Türkiye’deki yol yarışlarına ilgiyi artırmak, koşmaya yeni başlayanlara kısa mesafeli yarışlara alıştırmak ve koşuculara seri şekilde yarışlar sunabilmek amacıyla yapılıyor.

4 ETABI TAMAMLAYAN KOŞUCULAR ÖZEL MADALYAYI TAMAMLIYOR

İBB ve ilçe belediyeleri işbirliğinde 5 km ve 10 km arasında değişen mesafelerde koşulan yarışlar elektronik zamanlama çipleri ile ölçülüyor. Dereceye girenlerin çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği koşuların her birinde özel tasarımlı ayrı bir madalya veriliyor. 4 seri yarışı da tamamlayan koşucular madalyalarını birleştirerek ‘İstanbul’u Koşuyorum’ madalyasını tamamlamış olacak.

Detaylı bilgi ve kayıt için; https://www.istanbulukosuyorum.istanbul/

PROGRAM

TARİH: 23 Eylül 2018 / PAZAR

YER: Caddebostan Sahili, Dalyan Parkı

SAAT: 09:00 – 11.00