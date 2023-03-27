İstanbul'u kana bulayacaktı: Mehdi Mıhçı için istenen ceza belli oldu

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda megakentte bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen “Botan Gever-Xalit Seydo” kod adlı Mehdi Mıhçı, 7 Ağustos günü Fatih'te yapılan bir operasyonla yakalandı.

Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olabileceği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için Güngören'de belirlenen iki adrese de baskın yapan polis, 29 yaşındaki Mahmut Kaplan, C.A. ve E.K.’yi gözaltına aldı.

Mıhçı, 12 Ağustos’ta emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Kaplan ise çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 15 Ağustos’ta tutuklandı.

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Öte yandan terör örgütüne 2014'te katıldığı belirlenen Mehdi Mıhçı’nın, örgütün sözde özel kuvvetler yapılanmasında bulunduğu, canlı bomba ve sabotaj konularında eğitim aldığı, bomba yapımı konusunda da uzmanlaştığı tespit edildi.

Kandil'de bomba eğitimi veren Mıhçı'nın, polis ve askeri hedef aldığı, saldırı öncesi Kağıthane ile Fatih'te keşif yaptığı öğrenildi.

Ve Mehdi Mıhçı ile Mahmut Kaplan’a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mahmut Kaplan ile Mehdi Mıhçı 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehdi Mıhçı'nın PKK/KCK silahlı terör örgütünden alacağı talimat sonucunda eylemsel faaliyet konularında, örgüt adına inisiyatif alarak sansasyonel nitelikte eylem yapabileceği değerlendirilen sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Şüpheli Mıhçı'nın PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan ile birlikte aynı karede yer aldığının aktarıldığı iddianamede, 7 Ağustos 2022'de şüphelinin, sahte kimlik ile Fatih'te yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüpheli Mıhçı'nın barınmasının diğer şüpheli Mahmut Kaplan tarafından sağladığının değerlendirildiği iddianamede, şüpheli Mıhçı'ya İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı eylemin finansmanı için Irak'ta ilişkili olduğu şahıs veya şahıslar tarafından yüklü miktarda para göndermiş olabileceği, örgüt mensubunun bahse konu paranın tamamı ve bir kısmını şüpheli Kaplan'ın kontrolüne vermiş olabileceği aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Mıhçı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırlarını ve bekasını korumak için Irak'ın kuzeyindeki askeri harekatları sırasında geçiş noktalarına mayınlı tuzaklama faaliyetlerinde bulunduğu, diğer şüpheli Kaplan'a ulaşıp şifreli mesaj olarak 'bana 500 top kumaş lazım' dediği, Kaplan'ın da '270 top var' yanıtını vermesi üzerine irtibat kurdukları belirtildi.

Şüpheli Kaplan'ın, şüpheli Mıhçı ile şifreli yöntem kullanarak İstanbul'da sabotaj eylemi gerçekleştirmeye müsait konum arama çabasında iş birlikçi faaliyeti yürüttüğünün de aktarıldığı iddianamede, 2 şüphelinin de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinin bulunduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehdi Mıhçı'nın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs', 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' ve 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıl 3 aydan 43 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede diğer şüpheli Mahmut Kaplan'ın ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından 9 yıldan 19 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.