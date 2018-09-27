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İstanbul'u birbirine katan motosikletli maganda enselendi

E-5 Karayolu Acıbadem mevkiinde araçların arasında tek teker üzerinde metrelerce giden ve ayağa da kalkıp bu şekilde sapaktan girerek trafikte terör estiren maganda, sivil trafik ekipleri tarafından enselendi.

27 Eylül 2018 Perşembe 09:47
İstanbul'u birbirine katan motosikletli maganda enselendi

 E-5 Karayolu Acıbadem mevki'inde bir motosikletli maganda, trafikte giden araçları umursamadan tek teker üzerinde metrelerce gitmişti. Motosikletin üzerinde zaman zaman ayağa kalkan zaman zaman da dizinin üzerinde duran maganda, bu şekilde birde sapaktan içeriye girmişti.

Hem kendi hem de çevredeki sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, gece ve gündüz demeden yollarda adeta terör estirmişti. Motosikleti magandanın sosyal medyada görüntüleri paylaşmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri harekete geçti.

EHLİYETİNE EL KONULARAK PARA CEZASI KESİLDİ 

Görüntüleri değerlendiren ekipler, magandanın kullandığı motosikletin plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan ekipler magandanın Erhan Ö. olduğunu belirledi. Bunun üzerine adresi bulunan maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şubeye götürülen magandanın ehliyetine el konularak, “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan 235 lira para cezası kesildi. İşlemlerinin ardından maganda, adli işlemleri yapılmak üzere Acıbadem Polis Merkezi’ne sevk edildi.
 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 09:47
  1. Trafik

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