İstanbulspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Hakan Yakın ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktör bilmecesi son buluyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbulspor Hakan Yakın ile anlaşma sağladı.
46 yaşındaki teknik adam bugün İstanbul'a gelecek ve pazar günü İstanbulspor'un Beşiktaş ile oynayacağı maçı tribünden takip edecek.
46 yaşındaki teknik adam son olarak, FC Schaffhausen çalıştırmış ve Mayıs 2023'te görevinden ayrılmıştı.
İstanbulspor, ligde oynadığı 6 maçta galibiyet elde edemezken aldığı 2 beraberlikle 2 puan topladı.
Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!