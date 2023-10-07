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Spor

İstanbulspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-07 14:56:00 -
İstanbulspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Hakan Yakın ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktör bilmecesi son buluyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbulspor Hakan Yakın ile anlaşma sağladı.

46 yaşındaki teknik adam bugün İstanbul'a gelecek ve pazar günü İstanbulspor'un Beşiktaş ile oynayacağı maçı tribünden takip edecek.

46 yaşındaki teknik adam son olarak, FC Schaffhausen çalıştırmış ve Mayıs 2023'te görevinden ayrılmıştı.

İstanbulspor, ligde oynadığı 6 maçta galibiyet elde edemezken aldığı 2 beraberlikle 2 puan topladı.

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