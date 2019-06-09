İstanbulspor’da çifte ayrılık İstanbulspor, tecrübeli futbolcular Murat Duruer ve Arif Morkaya ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İstanbulspor, tecrübeli futbolcular Murat Duruer ve Arif Morkaya ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele veren ve sezonu 43 puanla 11. sırada tamamlayan İstanbulspor’da iki ayrılık yaşandı. Yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde sarı-siyahlılar, 30 yaşındaki Arif Morkaya ve 31 yaşındaki Murat Duruer ile yolların ayrıldığını açıkladı. İki oyuncuya da takıma verdikleri katkılardan dolayı teşekkür edildi.

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