İstanbulspor camiası yemekte bir araya geldi





İSTANBUL (AA) - İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, büyük kulüplerden istenen sporcuları olduğunu belirterek, "Hep gençlerle gitmek için uğraşacağız. Gitmelerini de kolaylaştıracağız." dedi.

Florya'daki Develi Restaurant'taki düzenlenen yemekte Başkan Sarıalioğlu'nun yanı sıra İstanbulsporlular Derneği Başkanı Mustafa Yurttaş, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil ile bir dönem İstanbulspor'da görev almış Yılmaz Urul, Günay Yavaş, Özcan Kızıltan, Mehmet Sülün, Yavuz Bentürk, Yetiş Kaya, Saffet Akyüz ve Saffet Akbaş gibi birçok eski futbolcu katıldı.



Başkan Sarıalioğlu, burada yaptığı konuşmada, "Daha önce başkanlık yapmış, takımızda futbol oynamış sporcu abilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Birkaç senedir böyle organizasyonlarda toplanıyoruz. Genç sporcularla bu işleri nasıl ileriye taşıyabiliriz, bunun için uğraşıyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerimiz hepsi ellerinden geldiğince bize yardımcı olmaktadırlar. Bunların hepsiyle ilişkimiz iyidir. Geçen sene Mehmet Zeki Çelik örneğimiz var. Çok ses getirdi. Sonra Duhan Aksu Lille'le ön protokol imzaladı. Başka isteyen yabancı kulüplerde var. Diğer büyük kulüplerden istenen sporcularımız da var. Hep gençlerle gitmek için uğraşacağız. Gitmelerini de kolaylaştıracağız." ifadelerini kullandı.





- Mustafa Yurttaş: "İstanbulspor bir kolej takımıdır"





Mustafa Yurttaş, nostaljik bir buluşma gerçekleştirdiklerini aktararak, "İstanbulspor bir kolej takımıdır. Bu bayrağı gelecek yıllarda İstanbulspor'a sahip çıkacak tüm arkadaşlara teslim edeceğiz. İstanbulspor Türk futboluna örnek bir kulüp. Bu örneği, Sarıalioğlu ailesi sorumluluk alarak, başarıyla yürütmektedir. Bugün nostaljik buluşmamızın mimarı Ecmel Faik Sarıalioğlu'dur." diye konuştu.

Ahmet Ürkmezgil ise İstanbulspor'un önemli bir camia olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Bu camia taraftarının az olmasına rağmen, ekol olmuş bir kulüp. Bu camiaya sahip çıkalım. Bu kulübe sahip çıkarsak, üstlenmiş olduğu misyon ve enerji bu kulübü çok daha başka yerlere taşıyacaktır."

Organizasyonda, Ahmet Ürkmezgil'e İstanbulspor forması hediye edildi.

