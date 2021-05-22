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Spor İstanbulspor Altay maçı kaç kaç?
Spor

İstanbulspor Altay maçı kaç kaç?

Altay, TFF 1. Lig play-off'ta skor merak ediliyor. TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında İstanbulspor maçı kaç kaç sona erdi? İşte TFF 1. Lig play-off maçı skoru haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-05-22 20:25:00 -
İstanbulspor Altay maçı kaç kaç?

Süper Lig'e çıkacak son takım yavaş yavaş netelşiyor... TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmasında İstanbulspor, sahasında Altay'ı ağırladı. İlk maçı 3-2 kazanan İzmir ekibi, bu maçı da 1-0 kazanarak ederek finale yükseldi.

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak son takım play-off maçlarıyla belli oluyor.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında İstanbulspor ile Altay kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İzmir temsilcisi 1-0 kazandı.

Altay'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Deniz Kadah kaydetti.

İlk maçı 3-2 kazanan Altay, bu maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve toplamda 4-2'lik skorla finale yükselen taraf oldu.

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