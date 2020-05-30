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Aktüel

İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor: 2 saattir bekliyoruz

İki gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında yollar boş kaldı. İşe gitme mecburiyeti olan vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi. Otobüslerin az sefer yapmasından şikayetçi olan vatandaşlar "İki saattir yolda bekliyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 11:15:00 - 2020-05-30 11:18:13
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor: 2 saattir bekliyoruz

İşe gitmek için Kadıköy Kozyatağı otobüs durağında bekleyen Murat Özkan, "İşe gidiyorum. Yasak devam etsin. En azından mikrop yayılmasın. Otobüsler biraz daha sık gelse daha iyi olacak. İki saattir yolda bekliyoruz." dedi.

Murat Taşdelen ise, "İşe yetişmeye çalışıyoruz. Aslında biraz geç kaldım. Normalde bir saatte bir geliyor, yarım saatte bir gelse daha iyi olur. Sokağa çıkma yasağı olduğu zamanlarda bazen gidemediğimiz anlarda oluyor." diye konuştu.

Tanju Bayraktar ise, "İşe gitmek için otobüs bekliyorum. İşimizi yapacağız. Görevimizi yapıp döneceğiz, inşallah otobüs gelir. Sokağa çıkma yasağı bence hafta sonları Haziranın sonuna kadar devam etmeli." şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Mesut

Hersey daha daha guzel olacak
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