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Yerel İstanbullunun Ekrem çilesi bitmiyor! Yine metrobüs arızası
Yerel

İstanbullunun Ekrem çilesi bitmiyor! Yine metrobüs arızası

Yeniakit Publisher
2023-08-22 07:29:00 -

Üsküdar'da bir metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametine seyreden metrobüs, Altunizade durağında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Yolcular araçtan inerken, arıza nedeniyle metrobüs yolunda araç kuyruğu oluştu.

Araç arızası nedeniyle bir süre metrobüs trafiği tek şeritten kontrollü sağlandı.

İhbar üzerine bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol yardım aracı sevk edildi.

Ekipler, arızayı gidermek için çalışma başlattı.
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