İstanbullunun canı bu kafaya emanet

Fanatik solcuların suçu AK Parti iktidarına atmaya çalıştıkları Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı’ndaki saldırının bütün sorumluluğunun ‘bankamatik memuru’ diyerek liyakat sahibi tecrübeli personeli işten atıp yerine CHP’li, İyi Partili ve HDP’li yandaşları dolduran İBB’de olduğu ortaya çıktı. Çeşitli suçlardan 20 suç kaydı bulunan saldırganın üzerindeki 30 cm’lik bıçakla X-Ray cihazından geçtiği sırada gelen uyarıya rağmen kılını kıpırdatmayan CHP’li İBB’ye bağlı güvenlik görevlilerinin, saldırısı sırasında ise mağdurlar tarafından imdat butonuna basıldığı halde olaya müdahale etmedikleri belirlendi. Konuyla ilgili Akit’e konuşan siyasetçi ve gazeteciler, CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’ye ait metro duraklarında yaşanan güvenlik zafiyeti rezaletiyle ilgili önemli açıklamada bulundu.

Sorumlusu CHP'li İBB

İBB Meclis Üyesi-Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, “ Metroların işletilmesi ve güvenliğinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumludur. Dolayısıyla meydana gelen menfur saldırıda İBB yönetiminin zafiyeti olduğu açık bir şekilde görülüyor. CHP’li İBB yönetimi saldırının önlenmesi konusunda maalesef sorumluluğunu yerine getirememiştir. Metro duraklarında yürüyen merdivenlerin çalışmadığı gibi, asansörlerin ve Akbil dolum makinelerinin çalışmadığı gibi maalesef güvenlik birimlerinin de aynı şekilde zafiyet gösterdiği ve doğru çalışmadığını söyleyebiliriz” dedi.

Yaşanan zafiyetin arka planında liyakatli kadroların tasfiye edilip yerine örgütlerden gelen yandaşların doldurulmasının yattığını ifade eden Özdemir şunları söyledi: “Buradaki zafiyetin de maalesef örgütlerden gelen liyakatsiz personelden kaynaklandığını görüyoruz. Pandemi nedeniyle toplu bulaş merkezine dönen otobüs ve metrobüslerde zaten can güvenliği yaşanıyordu.”

Ulaşımda güvenlik sorunu var

Gazeteci Şükrü Sak ise, “Geçtiğimiz gün Kadıköy-Tavşantepe metrosunda yaşanan dehşet verici olayda, ortaya çıktı ki artık İstanbul toplu ulaşımında bir “güvenlik” sorunu var! Liyakatten uzak iş bilmez yandaşlara kadro açmak için işin ehli liyakat sahibi kadroları tavsiye ederseniz böyle olur. Metro, metrobüs duraklarını kullandığımızda orada görevli güvenlik personelinin kulübelere girip oturduklarını ve cep telefonuyla oyalandıklarına şahit oluyoruz” dedi. “İmamoğlu yönetimindeki CHP’li İBB’nin İstanbul gibi 16 milyonluk bir şehrin ulaşım meselesini “Boji” adındaki bir “köpek” üzerinden sahte imajlarla yürüttüğünü kaydeden Sak şöyle devam etti: “Yaşanan bu olayda bütün sorumluluğun İBB’ye bağlı güvenlikte olduğu açıkça görülüyor. Defalarca çağrı/imdat butonuna basılmış olmasına rağmen güvenlik olaya müdahale etmemiş. Akşam sabah köpek reklamı yapan İBB’nin emrindeki güvenlik görevlileri, bütün olay yaşanırken neredeydiler?..”

Metronun güvenliğini İP’li Buğday’a verdiler

Geçtiğimiz gün Kadıköy- Tavşantepe metrosunda bir saldırganın x-ray cihazlarını aşarak gerçekleştirdiği bıçaklı saldırının yankıları sürerken, CHP’li İBB’ye bağlı İSTGUVEN AŞ.’de genel müdürü olarak atanan İP’in kurucu isimlerinden Ahmet Can Buğday’ın metrolardaki güvenliği övdüğü ortaya çıktı.