İstanbulluların sabır taşı çatladı! İmamoğlu'na büyük isyan

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, İstanbul'un ulaşım sorunlarının Ekrem İmamoğlu döneminde arttığını belirtti. Tayiz, son metrobüs kazasının İstanbulluların sabrını taşıran son damla olduğunu ifade etti. Sosyal medyada İmamoğlu'na yönelik tepkilerin çığ gibi büyüdüğünü aktaran Tayiz, eleştirilerin başında İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı hırsının geldiğini vurguladı. Kurtuluş Tayiz, İmamoğlu'nun İstanbulluların güvenini kaybettiğini belirttiği yazısında şunları kaydetti:

"İstanbul'un ulaşım çilesi azalacağına her geçen gün artıyor. Ekrem İmamoğlu ikinci döneminde de ulaşım sorunlarına çözüm olamadı. Her seferinde İmamoğlu'na şans vermekten yana olan İstanbullunun da artık sabrı kalmadı.

Küçükçekmece'de bir kişinin öldüğü, ikisi ağır 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazası anlaşılıyor ki bardağı taşıran son damla oldu. Ekrem İmamoğlu'nun kazadan dolayı üzüntüsünü bildirdiği X mesajının altına bırakılan binlerce mesaja bakılırsa kendisine oy veren İstanbulluların isyan halinde olduğunu görürüz.

Bazılarına burada yer vereceğim o mesajların çoğu Ekrem Bey'i destekleyen kesimden geliyor. Zaten İmamoğlu'nun İstanbul'da çileden çıkarmadığı tek bir vatandaş yok. Eleştirilerin başında ise İBB koltuğunu İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşması.

İşte Ekrem Bey'in röntgen filmini çeken o mesajlardan bazıları:

"Ekrem Bey isterseniz kusura bakın, lakin metrobüs yönetiminiz tam bir facia. Bu kaçıncı olay; iktidarı eleştiriyoruz fakat sizin de onlardan bir farkınız yok. Şoförleriniz kendi dünyasında. Klimalarınız çalışmaz, araçlarınız sürekli arıza verir, metrobüsler tıklım tıklım, sefer sayınız az, ulaşımı yönetsin diye seçtiğiniz kişiler ulaşımı yönetemiyor ve siz bunu görmemek için ısrar ediyorsunuz."

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"Bir şeyler ters gidiyor ne zaman farkına varacaksınız? Yönetebiliyordunuz ama artık yönetemiyorsunuz. Güç zehirlenmesi erken mi başladı! Güvendiğiniz büyük abileriniz mi var? Bu şekilde davranmaya devam ederseniz tarih olacaksınız, söneceksiniz ve bir balon olduğunuz ortaya çıkacak! Kendinize ve bürokratlarınıza çeki düzen verin! Bu halk sizi nasıl oraya çıkardıysa indirmesini de bilir!"

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"Tecrübesiz liyakatsiz partizanca yapılan görevlendirilmelerin sonucu."

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"Metrobüsler her gün arızalanıyor. Şoförler aşırı hızlı kullanıyor. Yollar çok kötü, her gün tıklım tıklım şekilde gidiyoruz, toplu ulaşım genel olarak rezalet ötesi bu konuda beceriksiz bir yönetim var kusura bakmayın. Üzüntü bir şeyi değiştirmiyor."

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İstanbul'dan başka her şeyi düşündünüz kişisel çıkarlarınız İstanbul'un önüne geçti sonuç yazık oldu İstanbul'a.

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Aylardır bitmeyen yol çalışmaları, hâlâ kullanılan eski metrobüsler, can taşıdığından bir haber şoförler ve 1 can kaybı. Bir insan sırf birilerinin hatası, ihmalleri yüzünden hayatını kaybetti. Yazık, çok yazık."

"Maalesef toplu ulaşım kalitesi yerlerde sürünüyor. Ara sıra metro kullanın ve otobüse binin bence. Çalışmayan yürüyen merdivenleri, otobüslerde soğutmayan klimaları siz de göreceksiniz..."

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"Hattaki çalışmalar ömrümüzü yedi, lütfen en kısa sürede bu yol çalışmalarını tamamlayın başkanım. Muhtemelen kaza da oradaki karışıklıklardan sebep meydana geldi."

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"Yazık oldu İstanbul'a, senin gibi beceriksizin yüzünden daha çok çekeceğimize benziyor."

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"Sayın Başkan bir şeyler yazmak içimden geçiyor ama ne yazayım düşünürken şunu belirtmek isterim ki İstanbul'a İBB başkanı seçildikten sonra hiçbir zaman İstanbulluları düşünerek bir iş yapmadınız hep kendinizi ve makam sahibi olmak için uğraşıyorsunuz."

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"2019 yılından beri her gün en az 4-5 araç ya arıza yapıyor ya da kaza yapıyor yüzlerce insan yaralandı, çapsız ve liyakatten uzak, partizan kadrolarının İstanbul'u felakete sürüklüyor, yıllar geçmesine rağmen bir arpa boyu ilerleme yok, sen sorumlusun, İETT sorumlu ama çözüm yok."

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"Geldiniz günden beri bu metrobüslerde olaylar bitmedi bitmiyor."

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"Bitirdiler güzelim şehri." "

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