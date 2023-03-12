İstanbulluların özlemle beklediği yağış başladı
Son yılların en kurak kış mevsimini yaşayan İstanbul'da hasretle beklenen yağışlar sabaha karşı etkili olmaya başladı.
Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur yağışı başladı. Yağış Üsküdar sahilinden görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur yağışı başladı. Yağışlar boğaz çevresinde etkisini gösteriyor. Gece yarısı başlayan yağmur yağışı Üsküdar sahilinden görüntülendi. Yağışın gün boyu ve 13 Mart Pazartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.