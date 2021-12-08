İstanbulluların İETT çilesi bitmiyor! 'Ekrem sana yazıklar olsun'

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde İstanbul'da çok sık görülen görüntülerden biri bozulan İETT otobüsleri oldu. Vatandaşların bozulduktan sonra ittiği İETT otobüslerinin görüntüleri hafızalardaki yerini korurken bu kez, Halkalı - İkitelli mevkiinde bir İETT otobüsü bozuldu. Otobüsün bozulmasının ardından vatandaşların sabahın erken saatlerinde yollarına yürüyerek devam etti. Bu durum İBB'nin iş yapamaz durumda olduğunu gözler önüne serdi.

Gökçek'ten İmamoğlu'na: Ekrem sana yazıklar olsun

Sabah saatlerinde bozulan otobüs sonrası vatandaşların soğuktaki yürüyüşünü sosyal medya hesabından paylaşan Melig Gökçek, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na gönderme yaptı. Gökçek, "Ekrem sana yazıklar olsun" notuyla vatandaşların çektiği çileyi paylaştı.