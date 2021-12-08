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Gündem İstanbulluların İETT çilesi bitmiyor! 'Ekrem sana yazıklar olsun'
Gündem

İstanbulluların İETT çilesi bitmiyor! 'Ekrem sana yazıklar olsun'

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından neredeyse hemen hemen hergün gördüğümüz İETT otobüsü arazılarına bugün bir yenisi daha eklendi. Sabah saatlerinde Halkalı - İkitelli mevkiinde bir İETT otobüsü bozuldu. Vatandaşların yollarına yürüyerek devam ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Melih Gökçek, "Ekrem sana yazıklar olsun" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 13:52:00 -

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde İstanbul'da çok sık görülen görüntülerden biri bozulan İETT otobüsleri oldu. Vatandaşların bozulduktan sonra ittiği İETT otobüslerinin görüntüleri hafızalardaki yerini korurken bu kez, Halkalı - İkitelli mevkiinde bir İETT otobüsü bozuldu. Otobüsün bozulmasının ardından vatandaşların sabahın erken saatlerinde yollarına yürüyerek devam etti. Bu durum İBB'nin iş yapamaz durumda olduğunu gözler önüne serdi.

Gökçek'ten İmamoğlu'na: Ekrem sana yazıklar olsun

Sabah saatlerinde bozulan otobüs sonrası vatandaşların soğuktaki yürüyüşünü sosyal medya hesabından paylaşan Melig Gökçek, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na gönderme yaptı. Gökçek, "Ekrem sana yazıklar olsun" notuyla vatandaşların çektiği çileyi paylaştı.

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Yorumlar

volkan

eko Sana Helal olsun:)) suç sende değilki sen köklemeye devam et... suç sana oy verenlerde:)) Herşeyi güzel güzel...
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