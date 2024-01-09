İstanbulluların çilesi bitmiyor! Trafik yine kilitlendi
Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul'da trafik çilesi bitmiyor. İstanbul'da iş çıkış saatine denk gelen yağmur nedeniyle mesai dönüşü trafik adeta kilitlendi.
AK Parti'den koltuğu devralmasıyla İstanbul'u 90'lı yıllara götüren Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği vatandaşı çileden çıkartıyor.
İmamoğlu metrobüs, İETT gibi toplu ulaşım araçlarında meydana gelen arızaların yanı sıra İstanbulluyu, hem araç hem de özellikle iş saatlerinde insan trafiğine mahkum etti.
Trafik yoğunluğu yüzde 85 oldu
İBB Cep Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu genel olarak yüzde 85 olarak ölçülürken Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda yüzde 90 olarak ölçüldü.
Trafik yoğunluğu E-5 Maltepe Köprüsü'nden görüntülendi.