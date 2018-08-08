İstanbulluları şoka sokan görüntü! O sahilde hortum çıktı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Yeniköy sahilinde sabah saatlerinde hortum çıktı. Hortumu gören İstanbullular gözlerine inanamadı.08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:51
İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Yeniköy sahilinde sabah saatlerinde, görenleri şoka sokan bir an yaşandı. Yeniköy sahilinde hortum çıktı.
Yoğun rüzgar ile ortaya çıkan, denizden sahile ilerledikten kısa bir süre sonra kaybolan hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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