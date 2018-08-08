İstanbulluları şoka sokan görüntü! O sahilde hortum çıktı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Yeniköy sahilinde sabah saatlerinde, görenleri şoka sokan bir an yaşandı. Yeniköy sahilinde hortum çıktı.

Yoğun rüzgar ile ortaya çıkan, denizden sahile ilerledikten kısa bir süre sonra kaybolan hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi.