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İstanbullulara dev kent ormanı müjdesi

İStanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemerburgaz'a "Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı kuruluyor. 5 milyon metrekare alan üzerine kurulacak ormanın içerisinde kır lokantalarından seyir kulelerine kadar çok sayıda aktivite ve yeme içme alanı da yer alacak.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:07
İstanbullulara dev kent ormanı müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında "Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı" Kemerburgaz'a kuruluyor. 5 milyon metrekare alan üzerine kurulacak ormanın içerisinde kır lokantalarından seyir kulelerine kadar çok sayıda aktivite ve yeme içme alanı da yer alacak.

5,3 MİLYON METREKARE ALANA KURULACAK

İlk etabı eylülde hizmete açılacak ve Alibeyköy Baraj Gölü'nün kuzeyinde bulunan orman, 5 milyon 283 bin 429 metrekare alan üzerinde yer alacak.

SEYİR KULESİ - KIR LOKANTALARI BULUNACAK

Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı Projesi'nde, kır lokantaları, kır kahveleri, uçurtma atölyeleri, büfe, ibadethane, seyir kulesi, fauna tanıtım alanı, hayvan barınakları, bisiklet kioskları, büfe, satış birimleri ve idari binalar bulunacak.

 

8 BİNDEN FAZLA AĞAÇ DİKİLDİ

Ekolojik ve coğrafi veriler de dikkate alınarak, mevcut orman dokusu korunarak ve mevcut flora ile faunaya uyum sağlayan bir tasarım anlayışı ile düzenlenen orman için 8 bin 167 ağaç, 420 bin çalı ve 160 bin yer örtücü dikimi gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 12:07
  1. İstanbul
  2. Avrupa
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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