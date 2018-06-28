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İstanbullulara büyük müjde! Yeni metro hattı geliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da 600 kilometrelik yeni metro hattının inşa edileceğini açıkladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 22:20
İstanbullulara büyük müjde! Yeni metro hattı geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bugün Hürriyet gazetesi, Kanal D, CNNTÜRK televizyonlarının bulunduğu Demirören Medya Grubu'nun Bağcılar’daki kompleksini ziyaret etti. Mevlüt Uysal, ziyareti sırasında Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay ve Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

UYSAL'DAN MÜJDE

Uysal, görüşme sırasında İstanbul'un sorunlarını ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. 600 kilometrelik yeni metro müjdesi veren Uysal, inşaatların da Yap-İşlet-Devret modelleriyle yapılacağını açıkladı.

HERKESİ MUTLU EDECEK FORMÜLLER

Mevlüt Uysal, 3 havalimanın da İstanbul Büyükşehir Belediyesi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek insanların günlük yaşam alanlarını daha da çoğaltacaklarını söyledi. Uysal, kentsel dönüşüm ile herkesi mutlu edecek formüllerle, projeleri hızlandırdıklarını ve iyi sonuçlar aldıklarını söyledi.

DEPREME KARŞI ÖNLEM

Ayrıca Uysal, 500 bin konutu yenileyeceklerini ve bu durumda deprem riskine karşı can kayıplarını önleyeceklerini açıkladı. Mevlüt Uysal, İstanbul'daki ilçe belediyelerinin meydan düzenlemesine de izin vermeyeceklerini söyledi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 22:20
  1. İstanbul
  2. Mevlüt Uysal

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  • halil45halil455 sa önce
    gergi yok bu millet iyilikten anlamiyor, bir agac bile dikmeyen chp hpy ip 48% oy verdiler, millet bela ariyor rahatlik batiyor
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