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İstanbullular TEKNOFEST'e akın etti

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 5'inci gününde ziyaretçi akınına uğradı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 17:04
İstanbullular TEKNOFEST'e akın etti

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 5. gününe giren TEKNOFEST, hafta sonu olmasından dolayı bir çok İstanbullu akın etti. Binlerce vatandaşın oluşturduğu insan ve araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 5'inci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Hafta sonu havanın da güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular, soluğu Teknofest'te aldı.

Binlerce vatandaşın festival alanında ve çevresinde oluşturduğu yoğunluk havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Havalimanına girmek isteyen vatandaşlar, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Havalimanına çıkan yollarda vatandaşlar uzun süre bekledi. Festival alanında ise binlerce vatandaşın oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Vatandaşların en çok uçakların etrafında ve uçak gösterileri seyir yerinde yoğunluk olduğu görüldü.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 17:04
  1. İstanbul
  2. Havacılık
  3. Uzay ve Teknoloji Festivali
  4. TEKNOFEST

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