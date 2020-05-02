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İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuyor

İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 10:08:09 -
İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuyor

İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuyor.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında araç ve yaya denetimi yapıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının 2’inci gününde de Tem otoyolu da boş kaldı. Polis ekipleri araçları tek tek kontrol ederek belgeleri inceledi. Oto yolda görüntülenen araçlar da sürücüler belgesiz trafiğe çıkmadı. Öte yandan, trafik denetimler drone ile havadan görüntülendi.

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