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Gündem İstanbullular sevinecek, İmamoğlu ise üzülecek! İSKİ tarafından suya yüzde 40 zam yapılması teklifi reddedildi
Gündem

İstanbullular sevinecek, İmamoğlu ise üzülecek! İSKİ tarafından suya yüzde 40 zam yapılması teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İSKİ tarafından suya yüzde 40 zam yapılması teklifi, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyları ile reddedildi. Bunun yerine enflasyon farkına göre yüzde 6.84 zam yapılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 19:15:00 -
İstanbullular sevinecek, İmamoğlu ise üzülecek! İSKİ tarafından suya yüzde 40 zam yapılması teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İSKİ tarafından suya yüzde 40 zam yapılması teklifi, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyları ile reddedildi.

Bunun yerine enflasyon farkına göre yüzde 6.84 zam yapılmasına karar verildi.

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