İstanbullular rahat nefes alacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi yarın açıyor

Hem zamandan hem de akaryakıttan büyük tasarruf sağlayacak olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabında çalışmalar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, otoyolun yarın hizmete açılacağını söyledi. Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'muzun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7. Kesiminde de inşa faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. Kuzey Marmara Otoyolu'nu, yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle resmen hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.

Yıllık 2,5 milyar lira tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hesaplamalarına göre, otoyol ile zamandan 1 milyar 650 milyon lira, akaryakıttan 830 milyon lira olmak üzere yıllık 2 milyar 480 milyon lira tasarruf elde edilecek.

Yapımına 2013 yılında başlandı

İstanbul'un ihtiyaç duyduğu ulaşım altyapısı, son dönemde hayata geçirilen kara yolu yatırımlarıyla güçlendirilerek şehir trafiği birbirine entegre farklı ulaşım seçenekleriyle rahatlatılıyor. Bu kapsamda 398,4 kilometre uzunluğunda 2x4 şeritli olarak projelendirilen ve son olarak 45 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesiminin dahil edilmesiyle toplam uzunluğu 443,4 kilometreye ulaşan KMO'nun yapımına 2013'te başlandı.Yap-İşlet-Devret modeliyle 3 ayrı ihale kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil pek çok proje hayata geçirildi. Geçen yıl 389,3 kilometrelik kesimi trafiğe açılan otoyolun, Kınalı-Odayeri kesiminde yer alan Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan 9,1 kilometrelik kısmındaki çalışmalarda da sona gelindi. Böylece proje, Nakkaş-Başakşehir kesimi hariç tamamlanmış oldu.

676 milyon dolarlık yatırım

Habipler-Hasdal kesiminde, 1 çift tüp tünel, 6 viyadük, 4 köprü, 1 üstgeçit, 8 altgeçit, 14 menfez olmak üzere toplam 34 sanat yapısı bulunuyor. Proje bünyesinde ayrıca 2 tünel işletme merkezi yer alıyor. Dört şerit ile dünyanın en geniş tünellerinden birine sahip otoyolun Kınalı-Odayeri kesimi için toplam 1,74 milyar dolarlık, Habipler-Hasdal kesimi için 676 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Proje sayesinde Asya ile Avrupa kıtaları arasında doğal köprü konumunda olan Türkiye'nin, kıtalararası taşımacılığın en önemli merkezi haline gelmesi öngörülüyor.

Projenin sağlayacağı faydalar

Habipler-Hasdal kavşakları ile KMO'nun, Habipler kavşağı üzerinden eski Edirne Asfaltı Caddesi'ne bağlanarak kuzeyde Arnavutköy, güneyde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'ya, yine aynı kavşak üzerinden de Alibeyköy-Hasdal mevkisinde 2. Çevre Yolu'na (O-2) ve yapılması planlanan üç katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne entegre edilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden 2. Çevre Yolu'nu kullanarak gelen araçların İstanbul'un yoğun yerleşim alanlarından olan Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ne olan ulaşımı da kolaylaşacak. Böylece yüksek trafik hacmine sahip Hasdal ile Mahmutbey Batı kavşakları arasında hızlı, konforlu ve güvenli yeni bir ulaşım alternatifi oluşturuldu.

Ülkenin en önemli kara yolu yatırımları arasında yer alan proje ile Kuzey Marmara Bölgesi'nde doğu-batı istikametindeki ana ulaşım arterleri civarında artan kentleşme ve sanayileşmenin oluşturduğu bölgesel trafik ile bölgeden geçen şehirlerarası ve uluslararası trafiğin birbirinden ayrılarak, ulaşımdaki hizmet kalitesinin ve güvenliğinin artırılması sağlandı.